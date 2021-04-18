香港東網報導，鳳凰衛視大股東劉長樂已經簽約將鳯凰衛視18.9411億股分批出售予紫荊文化(香港)集團有限公司，以及何超瓊任董事總經理的信德集團，涉及鳯凰衛視已發行股本的37.93％。

東網報導，交易若能完成，劉氏將幾乎出清手上所有鳯凰衛視的股份，而掌握三聯、商務及中華書局的「文化央企」紫荊香港將會入主鳳凰。

報導稱，劉長樂將會透過其全資擁有的公司今日亞洲有限公司出售手上的鳯凰衛視股份，分兩批賣，先是上週五(16日)與紫荊香港簽訂框架協議，將大約10.4866億股，亦即鳯凰衛視21％股份賣給紫荊香港。然後在昨日(17日)，再與信德方面簽訂另一份框架協議，把約8.4544億股，亦即鳯凰衛視約16.93％股份賣給對方。

聯交所資料顯示，劉氏持有逾19.01億股或38.08％的鳳凰衛視，換言之，若交易完成，他在這家由自己創辦的公司的股份將所剩無幾。

鳳凰衛視近期頻傳人事地震的消息，2月26日開始，劉長樂「由於其它工作安排」卸任該公司行政總裁職務，現留任主席及執行董事，「與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注」。

接替劉長樂出任行政總裁的是現年54歲的徐威，據公告他曾任上海東方衛視傳媒有限公司總經理、總編輯、上海市人民政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任等等，與鳳凰衛視的服務合約為期3年，年薪280萬元。

鳳凰衛視於2020年12月31日止，年度虧損逾10.37億元，為公司上市以來最大完整財政年度的虧損。更甚者，該公司的「策略性投資」、由劉長樂在2014年創辦並由其女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台，去年9月「爆煲」，突然停止網貸業務的事件餘波未了，有受害人團體向《東網》表示，對鳳凰金融保留進一步追責的權利，包括但不限定於中國大陸和香港地區。其言論暗示有機會在香港就事件興訟。

總部位於香港的鳳凰衛視今年2月25日傳出人事大地震，據稱或與鳳凰金融的「P2P借貸」爆煲有關。大陸媒體當時引述鳳凰衛視一份內部通告指，中央電視台副台長孫玉勝已獲任命為鳳凰衛視常務副總裁，向行政總裁負責。報導稱，此舉或為孫未來出任行政總裁鋪路。

據報，去年9月突然停止網貸業務的鳳凰金融，同時停止所有出借用戶的本息回款，逾7萬名受害人出借的約96億元人民幣(約117.3億港元)「血本無歸」。事件至今仍在發酵，有網上消息指，大批受害人在近期發出懇求書，呼籲劉長樂出面解決事件。

鳳凰金融去年曾發表聲明，指停止網貸業務是因為「部分產品出現回款不及時的現象」，又強調將「最大程度保護出借用戶權益」，並且制訂退出管道，協助出借用戶展開退出工作。

到了今年1月15日，鳳凰金融推出3個「出借人應急提前退出通道」，但有受害人批評，3個方法均有一定困難，例如專線電話打不通或無人接，出借用戶試圖7折出售債權卻無人購買等。有受害人指，曾與平台負責人多次交涉，甚至圍堵鳳凰衛視分別位於北京和海口的辦公大樓，仍遲遲未看到還款方案。

大陸近日亦出現多篇自稱受害人的文章，要求涉事公司和人士賠款及道歉，不排除日後相關行動可能升級。

(中時 )