療癒、紓壓的多肉植物讓大家在忙碌的日常中，有更多生活樂趣。（移民署提供）

療癒、紓壓的多肉植物，總讓人不禁會多看幾眼。移民署金門縣服務站今天邀請從對岸大陸嫁到金門，曾在國中小學及樂齡學習中心擔任講師的邱智芬，指導新住民朋友多肉植物親子DIY組合，讓大家在忙碌的日常中，有更多生活樂趣。

沙美老街有一家「小芬手作工作室」，專門指導多肉栽種及彩繪DIY，店主人邱智芬原來只是將自己和孩子的多肉作品放在網路分享，後來就做出了興趣，也邀請同鄉姊妹一起彩繪盆器，還開起綠意盎然的專業小店。

在邱老師的細心解說下，參加新住民家庭教育課程的大人、小孩開心分享健康有趣的綠生活，包括將仙人掌放在辦公桌不只可美化環境，還能吸收電腦輻射，而且它們大都生命力強韌，即使好久忘記澆水也沒關係，很適合新手栽培，其中模樣可愛的玉露及蔓蓮，更是受到小朋友的喜愛。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，植物是大自然的好朋友，人與植物依存關係緊密，透過這項知性的課程安排，讓新住民學員走向戶外，一窺多肉植物的小世界，也增添多采多姿的生活元素。

療癒、紓壓的多肉植物讓大家在忙碌的日常中，有更多生活樂趣。（移民署提供）

金門縣服務站主任廖蔚蘭（中）也參加DIY組合課程，與新住民學員分享生活中的綠知識。（移民署提供）

來！媽媽跟妳一起來。（移民署提供）

移民署金門縣服務站今天在新住民家庭教育課程中，邀請大家一起來認識多肉植物。（移民署提供）

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