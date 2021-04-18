台鐵太魯閣號4月2日於崇德=和仁東線發生49死、超過200傷重大事故，軌道也毀損暫以單線行駛營運，災後至今台鐵完成路線及隧道搶修、補強，交通部17日會同行政院公共工程委員會、勞動部通車前安全檢查，工程會要求鋼軌樁間再增加橫向連結強化強度，台鐵18日完成強化改善。交通部規劃台鐵清水路段明天恢復通車，清晨5時27分從宜蘭發出首班區間車4102次，7時08分抵達花蓮，交通部長林佳龍及交通部次長祁文中都將親自搭乘此班列車。交通部表示初期2個月將先以40公里時速慢行，之後再檢討。
台鐵局表示，已由台灣世曦公司及土木技師公會完成隧道結構安全檢測，並於4月15日完成檢測報告，並提出具體建議，在確保隧道結構安全後才會通車。預定於通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器建置、安全防護圍籬、工區淨空、清理垃圾及異物整理、通車前檢查及安排現場監看等相關工作。
根據台鐵局官網時刻表顯示，4102次區間車明日將於清晨5時27分自宜蘭出發，於6時36分抵達和仁站、6時44分抵達崇德站，7時08分抵達花蓮。
(旺報 )
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