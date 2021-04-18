台股周五（16日）因台積電利多不漲，電子族群走勢也呈現疲軟，盤中一度跌破萬七，不過在傳產原物料股勁揚的帶動下，終場收在17158.81點；台股如今站上歷史新高，投資人對進場或有躊躇不定。有分析師建議，可以從生活中能夠接觸到的生活概念股去做打算，雖然較科技類股或電子股波動起伏不大，但相對穩定很多。

台股的所有類股中，最熱門的無疑是科技股，新冠疫情的爆發引發全球「晶荒失措」，也帶動被動元件、半導體晶片等需求上升，價格也隨之調漲，台積電、國巨、聯發科等股價漲勢令人咋舌，然而並不是每個人都對科技股有進一步的涉略，更何況目前台股突破萬七創新高，相對有些投資人即會猶豫是否還要在此時投入資金進場，因此這時不妨可以試試看從生活中找到可以存股的標的。

理財達人股魚在《理財達人秀》中表示，生活選股就是個非常簡單的概念，有時候家中藏了好股票不自知，投資人常對自己所持的股票沒信心，實際上是你沒有使用這間公司產品的信心，每天用它、吃它、看它，卻不曉得這間公司很賺錢。

首先以市佔率的角度來看，熱水器和天然氣是為家家戶戶都必備的產品。其中櫻花在熱水器中佔逾70%的市佔居全台第一，在要安裝或是更換時不是第一選擇也必然會納入考量，隨著需求的上升，獲利同樣也隨之提升；另外，欣泰佔新北市9區的天然氣供應市佔率，其他區也幾近被退輔會旗下欣字輩所壟斷。

不過，像這類的民生股不太能期待如科技類股，有大賺的情形發生，但民生股相對的比較容易取得高市佔；事實上，高市佔的公司不一定會擁有很誇張的毛利率，較趨向穩定上升，主要是比較容易將成本轉嫁出去給消費者，使毛利率穩定成長，取得最大的市佔率，而這類公司配發的現金股利基本上都不太會間斷。

除了櫻花、欣泰以外，其他民生股有如天然氣的欣欣、欣天然；報稅系統的關貿網路公司；便利商店營利的全家；提油產品的大統益；做廢棄物處理的可寧衛；日常飲食的統一和大成，上述10檔民生股皆與每個人的生活息息相關，並且佔有一定的市佔率。

值得一提的是，類似這類生活概念股，尤其在其中市佔率較高的，雖然在財務指標並無明顯特色，但其毛利率、營益率、淨利率都穩定的一路上升，且較不容易受景氣循環所影響，後市穩定發展。

(中時新聞網)