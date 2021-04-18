國民黨智庫副董事長連勝文（右）銜父命南下洽談浩天宮聯文徵求事宜。（王文吉攝）

浩天宮誌記載，1929年重新改築，向島內文人徵求聯文，由連雅堂氏選10名。（王文吉攝）

浩天宮保留91年前徵求全國文人創作的聯文，圖為第三名陳芹芳的拓印聯文。（王文吉攝）

連勝文承續增祖父連橫百年前的因緣，將協助浩天宮徵求聯文。（王文吉攝）

國民黨智庫副董事長連勝文18日南下台中參拜梧棲浩天宮。據浩天宮誌記載，1929年重修時，連的曾祖父連橫曾出面號召10名文人撰寫聯文；廟方正進行第三度修建，有意重續百年前因緣，再度尋求連家出面號召，獲連戰首肯，由連勝文銜父命南下接洽相關事宜。

書寫或刻在柱上的對聯，名曰「楹聯」。根據浩天宮誌記載，1929年重新改築，向島內文人徵求聯文，由連雅堂氏選10名，有黃石生、韓氏錦雲、陳芹芳等人入選。楹聯後來鐫刻在廟門及對柱上，目前保留3副門聯、8副柱聯。

雍正元年（西元1723年）創立的浩天宮因年久失修，部分建築老舊漏雨，廟方斥資8億元修復擴建，目前正進行主體建築工程。廟方並徵詢連家辦理全國徵文，盼承先啟後，獲連戰首肯，初步同意由連雅堂先生教育基金會辦理。

浩天宮重建主委王經綻說明，該廟正進行第3次修建，經盤點需要門聯29副、柱聯60首，因舊有的門聯及對聯不足，將透過連雅堂先生教育基金會徵求聯文，以浩、天兩字為首。

銜父命南下接洽的連勝文表示，約100年前，曾祖父受浩天宮委託，號召全國徵文，當時創作許多文章及對聯，這次獲浩天宮之邀，重續百年機緣，非常有意義；連勝文謙虛表示，自己不像曾祖父有那麼好的文采，但會儘力協助浩天宮，在第3次重建能夠推動得更順利。

(中時 )