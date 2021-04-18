「全民情歌天后」丁噹17日生日，除了日前在《乘風破浪的姐姐2》成團夜後台與好友袁詠琳慶生外，丁噹社群發布的「一日男友體驗日」短片（https://fb.watch/4Xrlp7xoda/）更是公司為她特別準備的浪漫生日企劃，知道一直渴望真愛的丁噹，忙於工作遲遲沒有約會機會，唱片公司便為她送上「一日男友體驗日」甜蜜慶生。

在風和日麗的春天，突然的「約會安排」讓丁噹既驚又喜，「一日男友」相當用心，一見面就先祭出鮮花攻勢，接著還安排手作巧克力、嗨玩遊樂園，期間不時使出土味情話撩丁噹，丁噹也不甘示弱回撩，讓「男友」甘拜下風，最後兩人一起享用浪漫生日餐，兩人度過快樂又充實的一天。丁噹也透露自己不介意另一半年紀較小，也希望男生可以積極主動，因為她比較想要有被保護的感覺。

丁噹的生日願望是希望走在戀愛的道路上，並勇往直前、也期望演唱會、音樂劇《搭錯車》都能順順利利，賣出好票房獲得大家的喜歡，最後也充滿大愛地許下「希望疫情快點過去，最為珍惜和珍愛的歌迷朋友大家都能平安健康，都盡快見到想見的人。」

日前在《乘風破浪的姐姐2》成團夜，後台也為她精心準備雙層生日蛋糕，在好友袁詠琳的陪伴下暢快慶生，二人嬉笑「生日多吃點不會胖」，放下女明星自律，分享蛋糕大快朵頤。

剛過完生日的丁噹，生日願望馬上先實現一個，透過演唱會和音樂劇見到想見的人，現在她投入準備《當我們再一起》livehouse巡演，與以往萬人大舞台不同，livehouse這樣的空間完全符合丁噹想與歌迷朋友們近距離互動的訴求，演唱會將於5月21日上海站啟程，途徑南京、武漢、廈門、杭州、廣州、深圳共7城。接著也將在7月9、10、11日於高雄衛武營國家歌劇院演出音樂劇《搭錯車》，少量票券最後釋出己重啟開賣（https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/36545）。

｢一日男友」準備生日蛋糕為丁噹慶生。（相信音樂提供）

丁噹生日公司送上一日男友企劃。（相信音樂提供）

丁噹約會行程甜蜜做巧克力。（相信音樂提供）

丁噹展示手作巧克力成果。（相信音樂提供）

(中時 )