副市長令狐榮達出席喬遷開幕剪綵。（台中市政府提供）

民國42年起在中區民族路開始深更的救國團台中市團委會，民國60年遷至北區力行路，歷經50年的成長與貢獻，現喬遷至西屯區文心路三段；副市長令狐榮達18日出席喬遷開幕剪綵，感謝救國團長期以來與市府攜手扶助弱勢，祝賀救國團搬遷新址後更上一層樓，提供民眾更完善服務。

社會局指出，救國團多年來承接社會局「大手牽小手」計畫，規劃低收及中低收入戶家庭親子同遊之旅，增加弱勢家庭社會參與；此外，救國團經常辦理寒暑假青少年活動、志願服務教育訓練、義工教育訓練等。

社會局長彭懷真說，感謝救國團長期協助市府扶助弱勢、推動公共服務，期許下一個70年，救國團持續與市府攜手合作，創造幸福、健康、美麗的幸福台中。

令狐榮達表示，救國團成立於民國41年，70年來始終秉持「公益、教育、服務、健康」等四大志業，廣受各界認同、支持和肯定。台中市團委會現喬遷至西屯區文心路三段，新房舍、新氣象，將服務更多民眾。

今日活動包括副市長令狐榮達、立委楊瓊瓔、台中市議員黃馨慧，以及立委江啟臣服務處代表等皆到場致意。

(中時 )