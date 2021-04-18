台灣環保團體「氣候先鋒者聯盟」在今天，於台北市政府後方的松壽廣場公園，舉辦「挺核英雄站出來」活動，出席者包括發起人楊家法、發言人江肇元、前核四廠長王伯輝、前核發處長林文昌、清華大學原科院院長李敏、原科中心主任葉宗洸、核四公投領銜人黃士修。

江肇元表示，本次活動以黑鳶跟北極熊為意象，喚醒民眾關注能源政策及自然環境的問題，並響應國際環保運動「挺核站出來」(Stand Up for Nuclear)以及「世界地球日」(Earth Day, 4/22)。

葉宗洸教授表示，行政院宣稱「核四未安檢，所以不能重啟也不該重啟」，這是「偏離現實」的說法。2013年因為反核運動興起，經濟部召集核電廠資深工程師、美國原廠安檢人員、國內外專家學者，組成「核四安檢專家監督小組」，花了16個月檢驗並解決所有問題，到2014年公告完成試運轉測試，最後才封存。蘇貞昌公然造謠核四未安檢，太過離譜。核四廠也不需要N+7年才能完工，一號機只需要2至3年，大約一百億元，即可供電。二號機則需要4至5年，三百多億元。整座核四廠，五年五百億元以內，就能正常運行。

而清大原科院院長李敏教授也表示，世界各國都訂出「2050淨零排放目標」，鼓勵大家使用不排碳的交通工具，這當然對。但是各位想想看，不管是電動車、捷運、高鐵，這些是不是都要用電? 電從哪裡來?所以我們的用電需求是必然愈來愈高。國際上是在發展再生能源，但他們也使用核能減碳。反觀我們台灣，卻以非核家園堅持廢核，捨棄已蓋好的核四廠一年200億度乾淨電力，要用多少土地、多少生態去交換，這是不是巨大的浪費？過往都會帶學生參觀核四廠，自從2018年以核養綠公投後，政府就禁止參觀，宣稱工程問題無法重啟，既然如此不堪，為何不敢恢復開放給民眾檢視？

核二廠前廠長林文昌表示，如果真的廢核，北部絕對沒有足夠電廠支援，必須透過大潭或中火供應，但南電北送容量早已達到上限，未來一定會出問題。躁進非核不只讓生活環境變差，電價也會上漲。官方目前只敢承認漲33%，這是刻意低估，因為只算再生能源部分，實際上漲幅會更誇張。現在正在運行的核電廠有440座，也有19個國家正在蓋新的核電廠。當然各國花比較多資源在再生能源上，但當減碳更受重視之後，核能一定會扮演更重要的角色。

核四廠廠長王伯輝表示，核四廠的開挖、建廠、測試都全程參與，無論反核或擁核，希望大家能真正看過核四廠，再來決定立場。為了記錄核四廠的歷史，台電找到非常多當年參與建設的員工，有的已經退休、有的還在現職，出版一本《述說龍門：核四，我們的故事》，卻因為政府立場而被下令禁印，簡直就像秦始皇焚書坑儒一樣。他真切的希望，政府不要阻止人民獲取真相，讓人民擁有選擇的權利。

氣候先鋒者聯盟與逛街的民眾宣傳核四應該啟用。(圖/氣候先鋒者聯盟)

這幾年特別活躍的以核養綠發起人黃士修表示，歐盟與美國皆認定核能是綠能，準備進一步將核能納入綠色投資。台灣的氣候先鋒者聯盟、核能流言終結者、媽媽挺核聯盟，與46個國際環團聯名發表公開信給歐盟執委會主席，請求她接受科學研究結論，不要受到反核利益團體的政治力干擾。據說4月22日的世界地球日，全國環團要進總統府見小英總統，但幾乎都是反核團體，我們這種真正與國際接軌的環保團體，從來沒有機會與政府高層見面討論。

氣候先鋒者聯盟發起者楊家法先生說「地球在發燒」，各國共識是盡可能減少火力發電，我國說要20%的再生能源，但民進黨完全執政的2016年到2020年，再生能源發電量只從4.8%成長為5.4%，也就是四年只增加0.6%。政府說要加入國際能源轉型，卻是堅持廢核、多燒火力，根本自取其辱。氣候先鋒者主張，台灣應該跟上國際潮流，重新檢視核能與再生能源的多元能源組合，並且在8月28日的藻礁公投與核四公投，做出科學且民主的選擇。

(中時新聞網)