自爆打完AZ疫苗當晚發燒！ 柯文哲：不打會變政治事件（影片4:19處開始談疫苗）

台北市長柯文哲日前自稱他打完AZ新冠疫苗後，狀況還可以，沒有發燒。不過他今（18）日在參加活動時自己爆料，12日當天施打後晚上就頭痛發燒了，「新冠肺炎止痛藥還在這！」

台北市長柯文哲12日早9點半在和平醫院施打新冠疫苗，晚間則在臉書上表示，他現在的狀況還可以，沒有發燒，他還要告訴大家一個秘密，就是到台北市立聯合醫院打疫苗，比較不會痛。

柯文哲當時指出，AZ疫苗施打的第一天，他就前往和平醫院視察整個流程，當時他也交代要把3c.c.的針具換成1c.c.，雖然成本一針多3.5元，但除了針頭比較細，打了比較不痛之外，更可以減少針筒殘餘空間、在抽取藥物時浪費較少，換算下來，每一瓶疫苗可多打1至2人，尤其在目前疫苗數量有限的狀況下更經濟。

不過，根據《ETtoday新聞雲》今（18）日報導，柯文哲自爆，12日當天施打後晚上就頭痛發燒了，但是13日還可以上班。

報導說，柯文哲今天是參加《台灣兒童醫療貢獻獎》頒獎典禮，突然提到，他在12日打完疫苗之後，隔天的確是有上班，那是因為12日當晚就已經發燒頭痛，因耐力強，所以第二天還是來上班。他還補一句「新冠肺炎止痛藥還在這！」

(中時新聞網)