刑事局預防科今天表示，虛擬貨幣正夯，不少人想挖礦賺比特幣，上網添購挖礦機，竟遇上網購詐騙。

警方表示，台北市年約40歲A姓民眾，因對虛擬貨幣、區塊鏈技術有興趣，3月與朋友打算組裝電腦「挖礦」，朋友推薦另一位對相關技術較為熟悉的B姓友人，可幫忙處理電腦設備的購買及組裝事宜。A民及B姓友人透過共同朋友結識，2人旋即談論起合作挖礦計畫，以及後續分潤模式，A民因手邊已有負責空間設計及系統規劃的電工人員，故請B民協助購買「挖礦機」及電源供應器。

B民便經由販售機器的網站下單購買挖礦機2台，並替A民先行墊付挖礦機款項，以價值約新台幣77萬餘元的虛擬貨幣完成線上支付，A民後續也有將購買挖礦機的部分費用轉B民，並承諾購買機器的花費回本之後，會與他共享獲利。

不料，B民3月下旬於網路搜尋挖礦相關資訊時，竟發現自己當初下單購買挖礦機的網站並非官方網站，而是網址雷同的詐騙假網站，只好趕快通知A民，同時報警處理。

此外警方也指出，嘉義市另有名30歲的C姓女子，也在3月中旬，在網路瀏覽專賣電腦顯示卡、處理器、主機板、挖礦軟體等零件的臉書社團，發現有位賣家刊登的顯示卡販賣資訊符合她的需求，便透過messenger與該位賣家聯繫，談妥以總價21萬2000元購買8張顯示卡，並以先支付部分訂金的方式，轉帳13萬4000餘元至賣家所提供的帳戶。

豈料，C女卻在轉帳後才發現該位賣家在社團內遭到其他網友檢舉，自己再試圖透過messenger聯繫該位賣家、撥打電話均無人接聽，因此確認自己是遇上了假網拍詐騙。

警政署165反詐騙諮詢專線今年1月1日至4月12日涉及顯示卡、礦機的詐騙案件，有逾7成被害人是透過於臉書的物品買賣交流社團或Marketplace看到賣家刊登貼文，或以發布徵求文的方式，與賣家利用LINE、messenger私訊洽談交易；但付款後卻碰上賣家不斷拖延出貨，或直接失聯，甚至發現自己的帳號遭到賣家封鎖。另外2成被害人是透過拍賣平臺或不明網站購買，以及也有近1成被害人是透過友人介紹購買而遭遇詐騙。提醒民眾提防相關詐騙。

(中時 )