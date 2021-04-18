大宗商品的貴金屬、原油近三日都出現上漲，亦呈現突破過去兩周的橫向整理區間，外銀財富管理、外資交易商認為，來自期貨市場的多空壓力交織，交易觀點不同多是肇因於對總經判斷的不同，例如黃金、白銀價格估在一年內難以擺脫弱勢，是因為美國經濟復甦強勁也帶動通膨持續高企，美國聯準會可能不得祭出不收緊政策；而國際油價卻因景氣大好，通膨和需求持續擴張下，每桶70美元水準在短期內應會看到。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，近日貴金屬價格反彈屬於短期現象，是受到美國10年期公債收益率一度跌至1.53％所影響，拉動貴金屬價格上升。不過，隨著美國經濟穩步復甦，投資者增持避險資產的基礎越來越薄弱，加上美國實際利率持續走高，「都為金價鋪好了往下走的臺階」，加上資金持續流出黃金交易所ETF及期貨市場已連續數月，估計金價在6月前會走低至1,650美元/盎司。

美元從弱勢逆轉走強，也是瑞銀財富管理觀察投資人放冷黃金需求的因素之一。瑞銀認為，金價走勢面臨的壓力越來越大，2021年底及2022年Q1的目標價位1,600美元/盎司也可能被打破，只要美國聯準會一開始對QE作出收緊政策，不排除金價會回測至1,350～1,450美元/盎司。

受到黃金價格疲軟的牽動，瑞銀財富管理認為，白銀也面臨相似的挑戰，資金在過去兩個月持續流出白銀ETF及衍生工具，期貨市場的看空壓力主要來自於非商業帳戶，即高頻交易者，未來1年銀價目標已從原來的25美元降至24美元。

FXTM富拓交易商則針對國際油價提出分析，過去兩周原油價格一直維持在57～62美元/桶的區間徘徊，15日出現大幅突破，均是受惠於原油庫存和實際需求所帶動，這種屬於基本面的變動因素，反映了歐美經濟復甦的態勢依然良好，持續提振原油需求，沒有受到新一波疫情惡化影響。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正估測，基於疫苗接種的人口只會持續擴張，加上白宮將要推行基建計畫，都將持續提振年內原油需求，國際原油有望再創一年內的新高價位，WTI會先挑戰每桶67美元/桶的水準，以及接下來的70美元/桶。

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