菲律賓政府17日宣布在西部巴拉旺島（Palawan）破獲一宗總重達200公噸、價值將近2,500萬美元（約新台幣7億元）的巨大蚌殼盜採案件，巨無霸蚌殼堆滿沙灘的畫面相當驚人。

菲律賓政府昨（17）日宣布在西部巴拉旺島（Palawan）破獲一宗總重達200公噸、價值將近2,500萬美元（約新台幣7億元）的巨大蚌殼盜採案件，是菲國史上最大的盜採案件之一，巨無霸蚌殼堆滿沙灘的畫面相當驚人，保育人士指出，由於象牙稀少，巨大蚌殼已然成為盜獵集團最新目標。

綜合英國廣播公司（BBC）等外媒報導，菲律賓官方昨日宣布，16日有關單位突襲巴拉旺東部小島Green Island，破獲當地至今最大的蚌殼非法盜採案件，總重達200公噸，總價將近2,500萬美元，也是菲律賓史上最大盜採案件之一，菲國海岸警衛隊一共將4名嫌犯逮捕歸案。

巴拉旺永續發展委員會發言人法貝羅（Jovic Fabello）指出，這批被盜採的蚌殼包含世界最大蚌殼巨硨磲蛤（Tridacna gigas），牠們的體型最長可達1.3公尺、重達250公斤。

菲律賓有世界上最豐富的大型熱帶蚌蛤品種，依附蚌殼生長的海藻是許多魚類的主食，法貝羅指出，盜獵者會把蚌類從海沙中挖起，然後殺死牠們，這種不法勾當將會永久影響當地海洋生態。

菲律賓官方也公布突襲影片，沙灘上堆滿一排又一排的巨無霸蚌殼，畫面相當震撼。

菲律賓會興起盜採蚌殼生意，主要在於象牙已經變得愈來愈稀少，蚌殼能製成耳環等裝飾品，因此成為非法集團的新目標。法貝羅指出，過去3年來，巴拉旺及菲律賓其他地區盜採巨無霸蚌殼的不法勾當愈來愈盛行。

3月附近的Johnson Island才破獲一起重達80公噸、總價值達330萬美元（約新台幣9,328萬元）的巨型蚌殼盜採案，刷新巴拉旺地區新紀錄，想不到才過一個月，紀錄就被打破。

根據菲律賓法律，濫殺瀕危物種最重可被判12年有期徒刑、最高100萬菲律賓披索（約新台幣58萬元）罰金。

(中時新聞網)