氣候先鋒者聯盟於信義商圈與民眾進行Q＆A科普活動。（氣候先鋒者聯盟提供）

人為大量使用化石燃料已讓生活環境飽受威脅，人類無法獨善其身，氣候先鋒者聯盟表示，在科學、民主在國際潮流上都是站在支持核能的一方，4月22日環團有進入總統府會面總統的慣例，但當中環團幾乎都是反核立場，真正與國際接軌的環團卻從未受邀，「台灣的未來不能被世界所淘汰。」

氣候先鋒者聯盟今(18)日舉辦「挺核英雄站出來」記者會，響應國際環保運動「挺核站出來」(Stand Up for Nuclear)以及4月22日的「世界地球日」，並配合8月28日的全民公投，喚醒民眾關注能源政策及自然環境的問題。

核四重啟公投領銜人黃士修指出，今年三月歐盟科學機構將核能納入綠色投資的項目，無論在科學、民主還是國際潮流上都是站在支持核能的一方，但核電在台灣不幸受到長年政治角力的抹黑；而4月22日的世界地球日，我環團要進總統府見小英總統，但幾乎都是反核團體，真正與國際接軌的環保團體卻從來沒有機會與政府高層見面討論。

清大工科系教授葉宗洸說，要同時拯救環境又要提供零碳排的穩定能源，核電是不二的選擇，行政院蘇揆強調核四沒有做過試運轉測試，未來不能也不該重啟，但自己在2013年至2014年間受經濟部邀請擔任「核四安檢專家監督小組」的成員，共花了16個月時間針對核四廠1、2號機的126個系統逐一檢查，核四1號機試運轉測試因此完成，「行政院長既然知道當時的這份報告，為何還篤定說沒有完成試運轉測試？不要隨便污衊試運轉測試工作。」

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，民進黨完全執政的2017年到2020年，再生能源發電量只從4.8％成長為5.4％，台灣應重新檢視核能與再生能源的多元能源組合。「缺水又缺電的台灣因為廢核政策陷入困境，大規模開發再生能源破壞生態棲地，大量使用天然氣不但無法減緩暖化，更是國安危機。」

(中時 )