「卦山3號主題市集」以「市集遊樂園」為發想出發。（吳敏菁攝）

「卦山3號主題市集」每個月都有不同的主題。（吳敏菁攝）

「卦山3號主題市集」每個月都有不同的主題。（吳敏菁攝）

彰化縣立美術館前廣場，一旁連接卦山路通往八卦山，一旁古蹟武德殿、節孝祠，串連成最有韻味的時光廊道，廣場晨起黃昏，吸引縣民、學子跳舞、練拳等，成了生活舞台，彰化縣文化局再開辦，「卦山3號主題市集」，增加旅遊景點，提供更多尋寶樂趣。

「卦山3號主題市集」前年掀起好評，讓人有臥虎藏龍的驚艷，今年再度開幕了，4月至12月每月第三週的星期六、日辦理，每月呈現不同主題風格，共8場，邀請手作、特色文創、青創等業者踴躍參與，期待用不同的主題打造一個常態性的在地市集，提供文創業者更多的行銷以及曝光機會。

縣長王惠美表示，透過公共空間提供給鄉親多了一個採買空間，也給青創與手作業者，有良好展覽空間，去年受到新冠肺炎影響，暫停舉辦。今年疫情逐步趨緩下，「卦山3號」重新開張，以「市集遊樂園」為發想出發。

王惠美說，彰化很有料，逛市集也可來挖掘不同寶藏，配合桐花飛舞季節，從即日起至25日晚間，彰化武德殿建物上也將有桐花影像投影，一起來感受桐花如夢似幻的浪漫飛舞。

文化局長張雀芬表示，市集每月都搭配不同主題，4月「童樂嘉年華」，5月「溫馨家庭日」，6月「來玩古早味」，8月「戀戀來卦山」，9月「中秋異國風」，10月「歡樂慶典夢」，11月「豐收濃情月」，12月「聖誕祈願城」等，呈現具特色，一起找回逛市集趣味，有興趣的業者可上網報名。

(中時 )