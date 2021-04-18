大甲媽18日回鑾鎮瀾宮，國民黨智庫副董事長連勝文中午特別等在大甲溪橋南端扶轎。而連勝文接受媒體訪問時表示，口譯哥趙怡翔返台投入議員選舉，可能會在民進黨內部引反彈，內部擺不平可能會是最大的問題，至於是否是特地前往台中向媽祖祈求能夠選上主席，連勝文則說，他爭取支持的對象是黨員和關心國民黨的民眾，但若神明能給他機會，他也十分感謝。

《中天新聞》報導，連勝文表示，之前他也曾參加過一次大甲媽祖的遶境活動，而上次是和鎮瀾宮董事長顏清標一起參加，這次則是和前立委顏寬恒，有機會能和他們父子同台，連勝文感到十分榮幸，且能再次見識到媽祖信徒的虔誠，和對神明的崇敬，他也很感動。

記者詢問連勝文，和顏寬恒都說了些什麼？連勝文回答，顏寬恒剛才和他解釋了一些遶境過程中的特定習慣。接著，記者又問連勝文，口譯哥請辭外交官，準備參選台北市議員，是否對認真外交官不公平？連勝文則說，直接面對民意的挑戰和洗禮是好事，「不過我在想，如果這位先生是拿著民進黨的資源參選，恐怕第一個衝擊的是黨裡面自己的同志，可能民進黨內其他候選人會覺得不公平，他們內部擺不平，這才是最大的問題」。

面對記者追問，參加遶境是不是想向祈求當選黨主席，連勝文指出，「黨員和所有對國民黨未來關心的民眾，才是我們最主要爭取的對象，如果神明願意給我們一個機會，我們也都很感謝」。

大甲媽回鑾! 連勝文大甲溪橋南端扶轎陪走

(中時新聞網)