國際獅子會300G2區17日舉辦第十七屆年會暨第十八屆會員代表大會。(蔡依珍攝)

國際獅子會300G2區是全台灣最大、人數最多的獅子會，下轄133個獅子分會、5000名獅友，17日舉辦年會宛如大型嘉年華，總監魏淑蓮兌現上任時所給的承諾，捐贈2部最新的大型捐血車，桃園市長鄭文燦讚在魏淑蓮領導下，300G2區過去10個月不畏疫情影響，持續投入環保低碳、永續發展、公共衛生及弱勢照顧等不同領域的公益服務，期待這份心手相連的公益精神能不斷延續下去，繼續為台灣、為桃園貢獻心力。

鄭文燦表示，在去年疫情期間，國際獅子會熱情不減、努力依舊，總監魏淑蓮更以堅定的意志力與執行力，克服防疫挑戰與天候環境等問題，促成各項活動順利舉辦，包含水岸公園的植樹活動、草漯沙丘地質公園千人淨攤、敦品勵學獎助學金表揚活動暨關懷兒少扶助公益耶誕晚會、獅吼舞運嘉年華會、社福圍爐、為原鄉而唱公益歌唱比賽等大型活動，其中，國際獅子300G2區舉辦的獎助學金晚會可說是桃園？來最大規模，嘉惠眾多桃園學子。

鄭文燦提及，國際獅子會300G2區也透過公益捐贈提供社會協助，例如之前捐贈給桃園市消防局的氣相層析質譜儀，是非常昂貴的儀器，可用於消防火災鑑識，提升桃園的防災效能，昨年會也捐贈2台捐血車予新竹捐血中心，協助民眾捐血，救助更多需要的人。

國際獅子會300G2區總監魏淑蓮表示，感謝歷任總監、理事、主席等前輩及所有幹部的指導與協助，才能讓本屆活動進行得更扎實穩健；也感謝所有獅友共同上山下海做社福的參與，這一年遇到嚴峻疫情，疫情影響許多獅友的企業營收，但大家對公益、對社會關懷的熱忱並未減少，在做好防疫措施的情況下，各項活動也會陸續推動，並期待可以圓滿完成。

國際獅子會300G2區17日舉辦第十七屆年會暨第十八屆會員代表大會。(蔡依珍攝)

國際獅子會300G2區17日舉辦第十七屆年會暨第十八屆會員代表大會。(蔡依珍攝)

總監魏淑蓮兌現上任時所給的承諾，捐贈2部最新的大型捐血車。(蔡依珍攝)

總監魏淑蓮兌現上任時所給的承諾，捐贈2部最新的大型捐血車。(蔡依珍攝)

總監魏淑蓮兌現上任時所給的承諾，捐贈2部最新的大型捐血車。(蔡依珍攝)

總監魏淑蓮兌現上任時所給的承諾，捐贈2部最新的大型捐血車。(蔡依珍攝)

(中時 )