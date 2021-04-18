國發會今天證實，香港影帝黃秋生去年申請就業金卡已核准，效期最多為3年；按規定，黃秋生在金卡效期內來台工作無須事前申請，且在台可享減免所得稅優惠及健保。

從黃秋生臉書貼文發現，他本人4月13日開始居家隔離第一天，對應3月30日貼文照片是與香港本地的CALL4VAN客貨車合照看，黃秋生現在應該是又回到台灣。

黃秋生演過的電影無數，包含「淪落人」、「無間道」、「古惑仔」、「頭文字D」等膾炙人口作品，縱橫影壇近40載；他先前曾公開喊話，稱自己喜歡台灣的人情與生活風土，盼能留在台灣接更多工作。

就業金卡是為強化外籍專業人士來台工作誘因，由國發會擬定「外國專業人才延攬及僱用法」，並依據第8條設計發放就業金卡制度，再分為科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、建築設計等領域，廣納各方人才。

按規定，就業金卡的效期1至3年，效期內來台工作無須受一定雇主聘僱，工作自由度大開，還可享有減免所得稅優惠及健保；此外，直系親屬探親簽證停留期間長達1年、配偶及未成年子女也能依親在台居留。

根據國發會統計，就業金卡自107年2月8日起至今年3月31日止，累計核准2147件；從領域別來看，科技269件、經濟1673件、教育149件、文化藝術182件、體育1件、金融165件、建築設計8件。（編輯：楊凱翔）1100418

(中央社)