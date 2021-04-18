曾擔任《火影忍者疾風傳》、《BECK》、《天國之吻》等經典動畫導演的小林治，今(18日)被日媒披露已在昨晚病逝，享年57歲。而他近3個月未更新的官方推特，也終於在今日更新PO文，悲痛證實小林治不敵癌症病魔，已在昨晚前往天國了。

小林治的官方推特睽違3個月沒更新後，終於在今日又有了新消息，然而卻是他因癌症病逝的噩耗，「57歲小林治已於昨夜去往天國。他從2年前開始與腎臟癌病魔，我們遺憾宣布他已盡力了。」消息一出震驚日本動畫界。

小林治官方推特PO文中更提到，小林治還有想做的事情、想參與的作品，真的太遺憾了，相信他一定會再來到這個世界上，做出優秀的作品的，「再見了，來自永遠的23歲的某人。」

1964年出生的小林治是日本演員、導演兼編劇，高中畢業後，他一直從事設計及漫畫家的工作，近年主要在動漫行業活動，代表作品為《火影忍者疾風傳》、《BECK》、《魔法使的條件夏日天空》、《天國之吻》。

(中時新聞網)