在疫情間修煉、沉澱自我，柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙，在全球古典樂壇受到疫情衝擊的狀態下，仍不忘音樂，今日下午在高雄衛武營演奏韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，和觀眾分享他對音樂的想法，之後也還有一連串巡迴演出。

曾宇謙表示，《四季》要呈現的音樂景象非常具體，他在練習時會把每個細節思考得非常清楚，思考如何模擬作曲家想要傳達的音響效果與感受，「演出當下會更專注在自我表現上，更認真傾聽自己拉奏的感覺，以及自身和樂團互動的情況，徹底投入其中，反而會潛心注意在舞台上如何表現得更淋漓盡致。」

即使全球古典樂壇因疫情受到衝擊，曾宇謙並不特別悲觀，他觀察：「經過疫情，古典樂界的生態或是音樂會規模固然會有所改變，我們也沒有辦法預料未來會變得如何，就我個人而言，可能在一趟旅行中，就會包含更多音樂會。因為每一次出國演出的成本會比疫情爆發前更高，同時也存在著許多不確定性。不過也因為如此，或許一個音樂會家待在同一個地區會比以往更長。」

曾宇謙表示，疫情前旅行便利，一個城市表演完之後，可以馬上飛到下一個城市或下一個國家繼續演出，「一年可能可飛50個國家，但是在後疫情的時代，我認為可能會演變成像早期音樂家巡演的情形。例如：一個音樂家在歐洲待上幾個月，同一個地方會舉辦較多場次的音樂會，為了避免過度群聚，音樂會的規模也許會比以前小一些。」

曾宇謙下一站將於4月24日到台北國家音樂廳、5月1日在台中國家歌劇院演出。指揮為楊士弘，樂團為台灣絃樂團。

(中時 )