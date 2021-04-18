老闆公布和該顧客的對話。(圖取自爆怨2公社)

老闆公布和該顧客的對話。(圖取自爆怨2公社)

700元看清一個人的人品！一名餐飲業老闆抱怨，日前接到一筆700元的烤蝦訂單，不過當烤蝦準備好後對方竟給了超瞎理由說不買了，讓老闆氣憤地說會在各群組公告，沒想到奧客竟反嗆，「我已經很抱歉了，你硬要咬著不放試試看」，當然老闆也不是好惹的，直接公布奧客大頭貼，更諷刺他是「嘉義收蝦奧客」、「700哥」。

老闆今(18日)在臉書社團爆怨2公社上發文，指出一名年輕人向他訂了2斤的烤蝦表示是女友下班後要吃，沒想到下訂後約14分鐘就說要取消，理由是因女友有事無法趕到現場，但老闆當時正忙著烤蝦，所以沒有即時回覆，看到訊息時相當錯愕，並傳訊告知對方，「我烤好了欸，你這個太誇張了，我剛剛在烤(蝦)沒辦法看你訊息」，奧客還反駁，自己有要求送餐時間，是老闆太早將蝦烤好，老闆怒回自己騎車送單也要時間，「我又不是住隔壁」。

老闆告知若對方真的棄單不處理，會把詳細資訊告知各群組，沒想到對方回嗆，「你要PO沒關係，都可以，我已經很抱歉了，你硬要咬著不放試試看」。囂張態度讓老闆怒發文，「給我搞棄單，年輕人不講武德，活蝦就算了，烤蝦還棄單」更安慰自己，等於花700元看清一個人的人品，老闆事後也透露，將700元的烤蝦轉送給現場的阿姨們吃，讓他笑說，「做做善事也不錯」。

老闆諷刺該顧客是「嘉義收蝦奧客」、「700哥」。(圖取自爆怨2公社)

貼文發出後400多則留言狂轟該奧客，「給客戶方便當隨便？」、「人家都已經做好了!還說要取消，還沒做也就算了，真的很沒品」、「這邏輯上有很大問題，趁早封鎖了，免得以後遇到他還吃一次虧」、「那什麼態度啊，有夠爛⋯ 」、「700元都付不出來哪來的本事嗆聲」、「真的臉皮超厚的，對不起不是這樣用的」。

(中時新聞網)