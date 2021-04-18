土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）是著名的愛家愛妻代表，40歲吳鳳2015年和老婆陳錦玉（Rynne）步入禮堂，夫妻婚後育有一對女兒，小倆口也樂於在網上分享生活大小事，而吳鳳日前則發文提到，妻子曾問他「老公我老了嗎？老公你覺得我之前比較漂亮嗎？」對此，吳鳳則強調，他娶Rynne不是因為外表「而是心裡面看到對我的信任與支持」。

吳鳳日前在臉書曬出老婆十年前後的對比照，並發文提到，老婆Rynne曾問他：「老公我老了嗎？老公你覺得我之前比較漂亮嗎？」這類的問題，對此，吳鳳則在文中霸氣反問「請問，誰不會老？我也慢慢變老，大家都在變」，吳鳳強調：「而且我確定娶她，也不是因為外表，而是心裡面看到對我的信任與支持」。

吳鳳表示，他一直覺得老婆以前很漂亮「現在更漂亮，年紀多了一點也無所謂」，大讚老婆內心沒變、且她一年比一年成長、累積智慧，吳鳳強調，兩人在一起時，臉上有笑容、內心有溫暖，這才是最重要的。

最後，吳鳳也提到，他在登記結婚時，就很滿意自己的決定，吳鳳還放閃說，如果有下輩子，他還要再和Rynne當夫妻「因為有這麼好的女人，我想要好幾輩子都跟她在一起 」，吳鳳發長文吐真心話不僅閃瞎網友，還釣出老婆Rynne現身留言直呼：「看到這篇我也快哭了 謝謝老公跟大家的鼓勵」。

吳鳳作風親民，他也不吝嗇在網上分享生活大小事。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)