比特幣大跌1萬美元 加密貨幣連線下挫 18:002021/04/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謠傳美國財政部將起訴多家金融機構涉嫌使用加密貨幣洗錢，比特幣在周日亞洲盤急跌逾10％，一度由6萬2千美元跌到5萬2千美元水準。 其他加密貨幣連線走低，以太幣更一度失守2,000美元大關，觸及1,978美元，目前報2,131.24美元，跌幅12.85％；瑞波幣跌23％，報1.27美元。 外電引述根據加密貨幣研究機構數據稱，是次致比特幣大跌，令金融衍生品市場高達40億美元被強制平倉。 投資人狂拋售 三一重工市值暴跌1,300億人民幣 土洋銀行競推 線上買美股 交易量大爆發 (工商 ) #加密貨幣 #比特幣 #連線 #千美元 #大跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產經解析－回歸基本面 放眼陸股五大投資契機 04:102021/04/18 全球財經 陳冲基金會：美匯率報告有人工調控鑿痕 04:102021/04/17 財經要聞 土國防虛擬通貨 禁用比特幣 04:102021/04/17 全球財經 贗品冒充古物 藝術存摺詐騙數億元 04:102021/04/17 地方新聞 棉花之後 西方將打擊新疆太陽能 04:102021/04/18 焦點新聞 拒遭邊緣化 中間商加入戰局 04:102021/04/18 藝文副刊 社評／以台灣優勢迎接海南機遇 04:102021/04/18 焦點新聞 狗狗幣 今年來強升70倍 專家憂泡沫 04:102021/04/18 全球財經 疫情下的悲劇 美國女排球員遭丈夫殺害 13:202021/04/18 體育 油金雙漲 油價周漲幅3月初來最猛 22:452021/04/17 財經 李鎮宇專欄－當前經濟情勢下的通膨問題 04:102021/04/18 財經要聞 財經熱門新聞 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 天天飆 沒買中鋼虧大了 他洩這2檔散戶快跟上 - 財經 11檔融券回補股 漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 別只看台積電！供不應求題材發燒 抱緊3檔漲價股 - 財經 低價庫存大贏家 3檔鋼鐵股散戶先賺一波 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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