謠傳美國財政部將起訴多家金融機構涉嫌使用加密貨幣洗錢，比特幣在周日亞洲盤急跌逾10％，一度由6萬2千美元跌到5萬2千美元水準。

其他加密貨幣連線走低，以太幣更一度失守2,000美元大關，觸及1,978美元，目前報2,131.24美元，跌幅12.85％；瑞波幣跌23％，報1.27美元。

外電引述根據加密貨幣研究機構數據稱，是次致比特幣大跌，令金融衍生品市場高達40億美元被強制平倉。

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