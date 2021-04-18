台灣中南部旱象嚴重，雖然有強颱「舒力基」，但氣象局預測可能對中南部水情幫助不大，不過今天中午過後，有網友在PTT發文「嘉義下雨了」，還有其他網友表示「南投也開始下了」。根據氣象局最新雨量觀測，南投、嘉義山區中午過後確實出現零星降雨，網友紛紛回應希望能進帳水庫。

網友PO出南投武界部落降雨影片。

18日0時至現在前10名雨量站資料。(圖/氣象局)

原PO今天午後在網路論壇《PTT》表示，「小弟現在在嘉義梅山，突然下起大雨」，他好奇詢問「南部旱象有解嗎？有沒有哪邊也下雨了？」他並貼出一張太平雲梯的雨景照。貼文一出引起眾人歡呼，網友紛紛回應「恭喜」、「感謝媽祖娘娘天降甘霖」、「終於有午後雷陣雨了」、「嘉義人可以洗澡了」、「綠豆可以發芽了」、「大甲媽祖遶境顯靈？」、「南投山區也開始下了」、「台南梅嶺大雨中！」、「請進帳水庫」。

南投縣即時雨量觀測資料。(圖/氣象局)

嘉義縣即時雨量觀測資料。(圖/氣象局)

根據中央氣象局網站最新雨量觀測，南投、嘉義山區中午過後確實出現零星降雨，累計從18日凌晨零點到下午5點50分前100名雨量站資料，雨量前5名依序為：南投縣竹山鎮桶頭25.5毫米，南投縣竹山鎮桶頭里活動中心18毫米，高雄市旗津區南沙島14.5毫米，臺東縣達仁鄉拉里吧聚落12.5毫米，嘉義縣梅山鄉瑞里10毫米。今天下午4點多，高雄市山區包括那瑪夏、杉林、六龜、甲仙、美濃等監測站，也測到6至0.5毫米的雨量，其中以那瑪夏累積7毫米最多。

對於中南部地區終於天降甘霖，網友期許能替水庫解一點渴，有網友感嘆「以前在嘉義唸書，每年五、六月都下雨下到懷疑人生」，由於降雨集中在山區，有人著急市區沒下，PTT網友則神回「市區沒下才好啊，最好都下在集水區」、「集水區能多下一點就好了」，也有網友直呼「拜託全台大雨！」、「恭喜恭喜，請務必要撐久一點」。

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(中時新聞網)