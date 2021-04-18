陳佩賢（Jesslyn）年僅22歲，已是大馬選秀比賽「十冠王」，還曾擔任樂壇天后鄧紫棋《Queens Of Hearts》世界巡迴演唱會開場嘉賓，能寫擅唱十項全能，因此被福茂唱片相中。她日前推出新歌〈愛上你我能不能後悔〉，空降KKBOX華語即時榜第十名，讓身為異鄉遊子的她很感動：「沒想到自己的新歌可以打進前十名，謝謝大家，之後我會更努力！」她透露在譜曲時大都聽著悲傷的歌讓自己進入情緒，「想為曾在愛情中受過傷的人療傷。」當時，她常聽茄子蛋的〈日常〉和郭頂的〈水星記〉進入情境，「這兩首歌給了我很多啟發，有idea去寫悲傷的作品！」

最值得一提的是，在配唱〈愛上你我能不能後悔〉時，居然發生奇妙靈異事件！錄完音準備收工時，錄音室的人驚訝地問：「你們剛剛有錄音嗎？因為你們麥克風的線是沒有插的...！」讓大家急忙check音檔，但發現整個過程都很順利且錄得很完美，讓大家不寒而慄，Jesslyn正向思考：「有好兄弟加持過，希望讓這首歌有好的開始！」團隊也頭一次遇到不可思議的錄音奇遇，大家都毛毛的，她入境隨俗學會了在器材上放乖乖零食，「台灣會這樣祈求順利，覺得很新奇也很特別。」

〈愛上你我能不能後悔〉是陳佩賢在馬來西亞封城期間完成的作品，她用通訊軟體與台灣製作人溝通，再加上身邊沒有專業錄音器材，只能克難躲在棉被裡用手機錄音，也因為怕收到雜音不敢開冷氣，「躲在被窩裏面最安靜，我用手機錄下乾淨聲音軌，再傳給製作人在錄音室剪輯做demo，當下錄完就滿身大汗。」〈愛上你我能不能後悔〉也受愛奇藝／八大戲劇台／衛視中文台大戲《她們創業的那些鳥事》相中，成為劇中重要插曲。Jesslyn表示在劇中聽到自己的歌非常感動：「他們都是我很喜歡的演員，都佔據我青春的一部分！聽到歌就好像自己和偶像隔空一起出現，好奇妙、好特別。」又說：「尤其陳意涵、邱澤、林心如都是我很愛的演員，都有追他們劇和電影！所以當發現主角是他們，我整個開心到飛上天了！」

陳佩賢Jesslyn年僅22歲，已是大馬選秀比賽「十冠王」。福茂唱片提供

此外，陳佩賢Jesslyn昨（17日）歡渡22歲生日，隻身一個人在台灣的她，沒想到公司同仁以開新專會議之名，把她叫到公司，一進到會議室，滿滿的團隊和食物湧進眼簾，大家端蛋糕為她齊唱生日快樂歌，讓她當下感動落淚。「大家特地買了馬來西亞食物給我 讓我覺得很特別很暖心。」又表示前一天才去看了《當男人戀愛時》好充實．「今年是我第一次在台灣過生日 但突然有一種在台灣找到家的感覺。」面對新歌成績不俗，她也感動說：「能有機會來台灣擔任歌手，是不是我上輩子有拯救銀河系，才有機會在這時候做這些我喜歡的事！」她並許下生日願望，「第一個願望希望可以努力寫更多好歌療癒大家、第二個願望是努力感受生活、所有人都平安健康快樂！」第三個願望她則依習俗許在心底。

陳佩賢Jesslyn年僅22歲，已是大馬選秀比賽「十冠王」。福茂唱片提供

(中時 )