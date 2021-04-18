2021年全國中等學校運動會今天下午田徑場上的決賽，高男組鏈球由雲林子弟兵包辦金、銀牌，斗六高中周威翔第三次試擲擲出64公尺10，順利搶下金牌，而競爭對手、斗南高中沈智陞以63公尺63獲得銀牌。

周威翔透露，自己本來有傷，經過前面兩次試擲後，在第三次找到感覺，丟出64公尺10，他笑說：「可能在雲林比賽有差吧！」

在家鄉父老面前出賽對周威翔來說或許是助力，但對沈智陞卻是甜蜜的負擔，他感嘆壓力太大失常，第一次試擲63公尺63，接下來成績都較第一次遜色。

銅牌伍恩毅黝黑的膚色在三位選手中相當突出，原來他是奈及利亞、台灣混血，因為哥哥的關係接觸鏈球，他的哥哥伍銘祺曾在2018年全中運拿過一面銅牌，伍恩毅則是生涯首度在全中運奪牌，已經高三的他自認身材不是特別高大，加上大學選手實力又更出色，未來大學計畫不繼續練田徑，想專心攻讀有興趣的攝影。

(中時 )