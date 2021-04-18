臧芮軒介紹「小覓祕」麵食館的招牌餐飲。（小覓祕提供）

臧芮軒投資的「小覓祕」麵食館。（小覓祕提供）

臧芮軒（左四）投資的餐廳開幕，王牧語（左起）、吳季璇、黃沐妍、黃云歆、方大緯、顏永烈、廖怡塵等好友站台捧場。（小覓秘提供）

↑臧芮軒的餐廳選在她生日當天開幕，好友們來站台兼為她慶生。（小覓秘提供）

藝人臧芮軒選在18日31歲生日這天圓夢開餐廳，她與台南知名餐廳「小覓秘」創始人謝凱雯合作，在台北成立麵食館旗艦店「小覓秘Little Secret」，希望北部朋友也能吃到屬於南台灣的美味。圈內好友黃云歆、黃沐妍、顏永烈、吳季璇等人都力挺站台。臧芮軒透露自己花光入行6年存的錢，更把儲蓄型保單解約，和合夥人共砸了500萬開店，她不好意思地說，因為自己個性很急，常會咄咄逼人，竟有店員開玩笑問：「她是不是有躁鬱症啊？」

她說，因為愛吃也愛煮，入行時就想開餐廳，所以這幾年努力賺錢、存錢，去年30歲生日許願要開餐廳，很幸運「壓線」達標。她花兩個月找了30多間店面，不是太小就是太貴，還好搭上疫情尾巴，房東因市場上不少餐廳倒閉，佛心降價一點點，她才找到40坪大、月租近10萬的店面。她這次創業完全靠自己，沒有找家人資助，砸錢圓夢後戶頭剩下6位數存款，但仍許下生日願望：「希望多開幾家店，明年就可以再開一家。」

臧芮軒籌備開店的同時也在趕拍大愛台新戲，她坦言前陣子因為不斷試菜、吃麵食胖了不少，原本劇組借了22、23寸腰的衣服，結果她根本穿不下，「我從臉到腿都腫，大概胖了3公斤，褲子穿起來像灌糯米腸一樣，還好這幾天邊拍戲、邊籌備開幕，每天只睡3小時，沒有吃飯慾望只喝湯，已經瘦回來。」

她的餐廳白天是麵館、晚上則變成餐酒館，臧芮軒特別融合了自己的泰雅族原住民文化，調酒以小米酒為基底調製。被問酒量如何？合夥人謝凱雯爆料臧芮軒酒量很好，「酒精經過喉嚨就出來了」，她則笑說最近曾和朋友兩人喝了4瓶紅酒後醉酒嘔吐，但她驕傲地說：「我只是身體無法負荷，腦袋很清楚，我不會斷片，會安全到家，不會有被撿屍的機會，下計程車還會記得拿收據。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )