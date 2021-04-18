雲林縣政府推動濁水溪揚塵改善等措施有成，獲空氣品質改善評比特優。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

環保署公布「109年度直轄市及縣市空氣品質維護或改善工作」執行績效，雲林縣獲特優評比，其中推動工業區鍋爐汰換成天然氣、臭氧前驅物導入專家學者輔導改善、濁水溪揚塵應變措施3項改善工作獲得中央肯定。縣府強調將持續推動麥寮3座燃煤電廠除役且不燃氣發電，確保縣民免於氣暴風險及燃煤空汙。

雲林縣政府為了改善空汙狀況，跨局處合作推動各項管制措施，固定汙染源方面，推動縣內工業區228座鍋爐汰換不使用重油、揮發性有機物汙染排放源，以及推動離島工業區燃煤電廠裝設防制設備，硫酸液滴及有害空氣汙染物汞去除效率達96.5與92.8％。

移動汙染源方面，西螺果菜市場汰舊800餘輛柴油拼裝運輸車、縣府6局處導入49輛公務車電動化、2015年至2020年老舊機車汰換數量達9.2萬輛、設置130輛智慧電動共享機車、麥寮港港勤船全數使用超級柴油，船舶靠岸停泊時使用岸電設備、卸料設備及運輸工具全面電動化。

另在逸散汙染源治理方面，與縣內6鄉鎮市公墓試辦清明紙錢集中燃燒的環保祭祀措施，同時推動以功代金、以花代香及線上追思等環保祭祀。

濁水溪揚塵改善方面，透過中央與地方合作模式，減少387公頃的裸露面積，PM10削減257公噸，2020年PM2.5濃度較2016年改善34％；濁水溪揚塵事件日，2020年為2天，較2017年59天大幅減少57天；麥寮空品監測站PM10濃度較2017年改善44％。

雲林縣政府表示，根據經濟部規畫，麥寮1、2、3座燃煤電廠在2025年前應全面除役，並無所謂燃煤改成燃氣發電的問題，所以縣府將配合經濟部能源局推動麥寮3座電廠除役期程，避免因燃煤發電造成空汙，也不會因使用天然氣發電造成氣暴風險。

(中時 )