民進黨政府去年拍板，於今年元旦開放萊豬進口，衛福部豬肉儀表板資料顯示，台灣已經進口不少美國豬肉，儘管政府宣稱「萊劑零檢出」，市面上還是很難看到販售美豬的標示。國民黨台南市議員謝龍介也對美豬的流向提出質疑，並指市面上看到的都貼了台灣豬標籤，他更分析，這些豬肉可能已經隱藏在食品中，消化於無形，「各位婆婆媽媽你們放心嗎？」

《中天新聞》報導，謝龍介受訪時表示，今年台灣已經進口了相當於1萬5千頭豬的豬肉，但都沒看到有明確的標示，而且市面上的豬肉，貼的也全都是台灣豬的標籤，「各位婆婆媽媽你放心嗎？」他更懷疑，美豬可能隱藏在食品裡面，消化於無形，無形的置入。

國民黨副秘書長柯志恩也說，自己是家庭主婦，但她在市面上看到的豬肉，都是來自台灣，這讓她十分疑惑，「那請問這1千多噸到底去了哪裡？衛福部和相關單位是不是要給我們一個非常明確的指示？」

此外，針對美豬流向的問題，日前國民黨台北市議員羅智強也在臉書上指出，台灣現在人人聞美豬色變，滿街到處都是台灣豬肉的標章，沒有任何店家敢標榜販售美國豬肉，但是衛福部所公布的數據中，仍有千噸美豬進口，這讓羅智強相當疑惑，直言這些豬肉都跑去哪了，「難道都是蔡英文吃掉了嗎？」

【每日必看】萊豬呢? 美豬進口上千噸 滿街卻只見台灣豬標章

(中時新聞網)