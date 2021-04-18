范瑞君（右）在舞台劇《Space Boy》星空男孩演夏于喬媽。（故事工廠提供）

故事工廠最新舞台劇《Space Boy》星空男孩，是故事工廠繼《小兒子》、《明晚，空中見》又一探討親情關係的暖心之作，細膩刻畫社會邊緣狀態。由擅長挖掘幽微人性的黃彥霖編導，夏于喬、呂名堯、范瑞君、劉桓、陳敬陳敬宣主演。范瑞君劇中為照顧「慢飛天使」的兒子心力交瘁，和女兒夏于喬的關係漸行漸遠，但在面臨生命終點前盼能讓2個孩子學會「共生」。范瑞君現實中和夏于喬僅差12歲，2人演起母女卻絲毫不突兀，原來是因她們「情纏20年」，范瑞君神秘地透露，「于喬自己可能都不記得，她曾經在飯店躺在我腿上睡著！」

范瑞君表示和夏于喬早在20年前就一起演出舞台劇，范瑞君笑說：「那時她才高中，我們演完在飯店休息，晚上她想和大家一起聊天不想回房間，卻累得躺在我腿上睡覺。」她感性表示，「還記得她躺在我腿上睡覺的感覺，永遠記得那個晚上！再次合作有一種熟悉感，真的很像小女兒長大的感覺！」夏于喬得知後害羞說：「真的假的！我完全不記得這段。」但她對范瑞君的哭戲印象深刻，打從心底佩服這位前輩。

現實中身為人母的范瑞君，在演出時將母性的光輝與脆弱表露無遺，即使這位母親盡全力陪伴「慢飛天使」，還無私將自家的經驗分享給所需家庭，卻和自家人關係緊繃，甚至壓力大到酗酒，連生重病都故作無妨，她感嘆，雖然母為子而強，「但不見得每個人都是外表看起來的堅強。」想透過這部舞台劇，讓觀眾看到一個「不完美的媽媽」。

范瑞君更大方承認：「我是個媽媽，我也覺得自己非常不完美！」她認為只要是人都有情緒，「有時候女兒很盧，我還是會發脾氣，但我會告訴她責任一人一半！」但她盡力和小孩一起學習，「如果我真的出錯，我也會跟小孩道歉，我疲倦也會直言。」有2個小孩後，她形容自己回家後仍像停不下的陀螺，「連想上廁所的感覺都可以忘記，憋一泡尿，走來走去，2小時後才又意識到。」她更能體會若家中有慢飛天使的母親有多疲憊。

范瑞君說，劇中呈現許多慢飛天使的家庭真實面，不少父母付出巨大心力，有人甚至得放棄高薪，辭掉工作專心陪伴孩子，承受龐大壓力，甚至全家都必須配合孩子作息，夫妻也容易因此失和，盼藉由舞台劇讓大眾多認識這些慢飛天使，讓他們都能走在陽光下而不再受到異樣眼光。《Space Boy》星空男孩將於4／24、4／25在新北市藝文中心演藝廳演出。售票資訊請洽故事工廠官網和TixFun售票網。

(中時 )