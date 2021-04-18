《大發不動產》張娜拉化身武打高手，將鄭容和制壓牆上。（摘自LINE TV）

近年耽美BL劇大受歡迎，韓國首部BL古裝劇《柳書生的婚禮》，以朝鮮時代為背景，在門第和徵婚傳統婚姻下，和真實情感所展開的「狗血詐欺羅曼史」，講述崔奇菀（李洗賑飾）為不願政治聯姻而逃婚的妹妹，男扮女嫁給名門官員之子柳皓宣（姜仁秀飾），為了讓病榻上的母親開心，兩人開始「虛假婚姻」。在《在你視線停留的地方》飾演忠犬保鑣，圈粉無數的張藝秀這回在《柳書生的婚禮》中，為了愛情不顧和姜仁秀的多年兄弟情感，霸氣宣愛「我愛你的夫人」，讓粉絲激動直喊：「太Man了！」

從韓國選秀節目《PRODUCE X 101》出身的李洗賑，為完美詮釋「嬌妻」一角特別減重，瘦出令人稱羨的的一字鎖骨，姜仁秀大讚：「非常值得當我的夫人。」面對姜仁秀的告白，李洗賑不偏愛任何一方，大讚姜仁秀、張藝秀身材超好：「他們脫下衣服都會讓我緊張。」3人在戲中的粉紅泡泡不僅讓人臉紅心跳，戲外的曖昧氛圍更讓粉絲露出「姨母笑」。張藝秀透露，雖在劇中和姜仁秀為愛兄弟鬩牆，但私下其實很合拍，不管是說話方式、行為舉止都超有默契。該劇每週四下午5點在LINE TV更新。

此外，驅魔韓劇《大發不動產》由「童顏女神」張娜拉飾演身手俐落的冷豔驅魔師「洪治亞」，搭檔睽違4年重返電視劇的鄭容和，將鬧鬼的房子進行驅魔。鄭容和一改高富帥的「憂鬱小生」形象，轉型成油嘴滑舌的搞笑詐欺犯角色「吳仁汎」，首週播出的內容中，鄭容和憑著一張舌粲蓮花的嘴，詐騙街頭巷尾，卻在張娜拉身上踢到鐵板，被張娜拉一把壓制在牆上，甚至被甩到路邊跌個狗吃屎，不計形象的爆笑演出，笑翻劇迷肚皮，首播收視率就高達5.1％，超越前作最高收視率，佔據同時段第一。該劇每週四、五上午10點LINE TV更新。

(中時 )