攸關例行賽排名第3爭奪的關鍵戰役，18日在高雄鳳山體育館進行，這也是本季最後一場高雄例行賽，靠著洋將艾爾文拿下30分、16籃板及9助攻的準大三元，台銀驚險以80比76險勝地主高雄九太，提前確定拿下例行賽第3位置，季後賽首輪將跟例行賽第2裕隆交手。

台銀雖在上半場一度領先到10分，卻在次節遭到九太逐漸追上，甚至一度取得1分超前，台銀後衛林柏偉更在上半場還剩1分37秒，左腳踝嚴重扭傷被隊友揹出場，幸好艾爾文及時發威，打完上半場，台銀仍以39比36領先地主九太。

下半場形容雙方互有領先的僵局，不過台銀抓住對方末節失誤頻傳，打到最後1分20秒，靠著艾爾文切入上籃，取得74比69領先，張博勝接著最後47秒兩罰俱中，繼續擴大台銀領先，九太搶投三分不進，陳昱瑞接著4罰中2帶走勝利。

台銀除了艾爾文準大三元表現，本季年度MVP大熱門謝宗融也有17分、4籃板進帳，張博勝13分；季末才開始爆發的「大頭」蘇奕晉，今天雖攻下生涯新高28分，卻沒辦法挽回頹勢，JC戰象15分、16籃板，全場投13中4手感欠佳。

由於台銀目前拿下15勝22敗，九太則是13勝25敗，就算台銀剩下3場例行賽全敗，九太剩下兩戰全勝，兩隊戰績相同，且本季對戰同為5勝5敗，接下來就要比較勝負分差，台銀取得正60分的絕對優勢，代表台銀已經確保第3席位了。

(中時 )