美國財政部發布2021年上半年匯率報告，認為台灣、越南和瑞士等3國已符合操縱匯率3項標準，但無足夠證據可做成操縱匯率的判定。中央銀行今（18）日作出正式回應，認為先前提供的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告，發揮溝通作用，美國財政部接受我方建議。該份報告有中、英文版，英文版以公文方式直接送給美國財政部，央行今天也在官網上公布完整中文版，並有報告重點摘要。

央行向美方表示，目前有兩大情勢處於「特殊情況」，包括：1、美中貿易爭端仍未解決，2、COVID-19疫情期間，現行美方的三項檢視標準，暫時不宜作為美方評估貿易對手國之經貿與匯率政策的適當指標。央行並建議美方，或可考量在COVID-19疫情期間，都暫緩相關檢視標準的適用。

針對台灣在COVID-19疫情及美國QE期間面臨的國際匯金情勢，央行在報告中加以說明，其一， 美台利差大幅縮小，美元資金大量流入，致下半年國內匯市美元供需嚴重失衡，美元超額供給大增至410億美元。其二，為避免衝擊金融市場的穩定並外溢至實體經濟面，央行本於職責，加大匯市的調節力道，致該年下半年淨買匯約352億美元（全年為391億美元）。

央行說，儘管如此，該年新台幣對美元仍升值5.6％，而且不只影響台灣，瑞士、香港及新加坡等小型開放經濟體，都因鉅額資金大量流入，使得該國央行呈現淨買匯金。

央行在提供給美方的「台美經貿關係與新台幣匯率走勢」報告中，正式提出四大觀點，說明台灣目前情況，以回應美國財政部匯率政策報告的作法：

一、隨著全球價值鏈的興起，台灣出口以中間財為主，新台幣對美元匯率變動對貿易的影響不若以往。此外，本國資金或外資的進出比商品貿易資金的進出更能決定匯率的走勢，若要以新台幣對美元匯率做為調整台美貿易失衡的工具，將更為困難。

二、美國的貿易入超反映美國儲蓄小於投資，在美國未解決國內儲蓄不足問題前，限制與其所稱匯率操縱國的貿易，只會將美國貿易逆差重新分配至其他貿易對手。以2020年為例，美國對中國入超雖較2019年減少344.0億美元，惟對瑞士、越南、墨西哥、台灣、泰國、馬來西亞、南韓、愛爾蘭及印度等國入超均擴大。

三、干預匯市係小型開放經濟體必要的貨幣政策工具之一。事實上，小型開放經濟體的匯率干預，與美國實施量化寬鬆相同，均為達成各自央行法定職責的重要貨幣政策工具。

四、基於美中貿易爭端及COVID-19疫情期間係屬特殊情況，現行美方三項檢視標準暫不宜做為美方評估貿易對手國之經貿與匯率政策之適當指標，建議美國或可考量在COVID-19疫情期間，暫緩前述檢視標準之適用。

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