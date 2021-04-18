統一獅本季首度作客天母棒球場，除了先發投手江辰晏有好表現外，內野手林靖凱在2局上的關鍵跑壘為球隊多搶1分，總教練林岳平認為這1分對球隊來說非常巨大，林靖凱則笑說：「可能教練對我的速度也滿有信心的。」

獅隊2局上2出局後，林岱安、林靖凱接連敲安，陳傑憲獲得保送形成滿壘，此時蘇智傑敲出二壘方向滾地球行程內野安打，除了三壘的林岱安外，就連二壘的林靖凱都回到本壘得分。

賽後林岳平表示，球隊確實有針對腳程快的球員在對的時間點、有機會時積極搶壘，「當下是三壘指導員有觀察到再進壘的timing，加上跑者是林靖凱，他的跑壘確實很有侵略性，如果是別人可能就不會這麼積極的搶第2分。」

林岳平繼續說：「這一分對後面來說很重要，大家可能以為內野安打只會掉1分，但用速度去壓迫對手，第2分也讓投手更有投球空間，去壓制對手。」

林靖凱則表示，當下是2出局，所以看到三壘指導教練指示就沒減速一直跑，「因為我速度也滿快的，所以我很有自信就一直衝，那顆球打出來的速度也滿慢的，所以不管怎樣就先衝，教練可能對我很有自信。」

7局上林靖凱、陳傑憲連續敲安，再因暴投攻佔二、三壘，之後蘇智傑敲出左外野飛球，林靖凱接獲指導員指示再衝本壘，「那時教練就叫我要跑要跑，但如果教練沒叫我跑，以我的速度應該自己也會跑，因為到後面就是要搶分。」

(中時 )