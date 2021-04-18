42歲陳喬恩在2019年登上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口認愛至今已交往一年多、感情穩定，出入總是如影隨形，兩人日前還被爆料要結婚了，不過陳喬恩稍早則在微博發文談男友，並寫下：「其實有一件事情想講很久了！」也格外引發討論。

陳喬恩日前被《女兒們的戀愛》節目導演吳夢知在活動上爆料「像陳喬恩就要結婚了」，婚訊引發熱議，對此，陳喬恩的工作團隊則向媒體駁斥婚訊，表示沒有聽說這個計畫。

不過陳喬恩今（18日）下午則在微博發文：「其實有一件事情想講很久了！」陳喬恩在文中表示，曾先生（男友）是馬來西亞華僑「他的英文名字是Alan、而非艾倫」，陳喬恩展現「女友力」、護男友寫下：「不知道為啥有一天就被喊艾倫了，導致於每次出現在新聞媒體上都會被稱為艾倫」，陳喬恩也特別澄清，強調男友的名字是Alan。

陳喬恩微博全文。（圖／取材自陳喬恩微博）

由於陳喬恩昨才被爆婚訊，她今則大動作發文護男友，也格外引發網友熱議，截至發稿前，微博還以「陳喬恩 曾先生英文名字是Alan非艾倫」登上熱搜榜，可見話題超夯。

其實陳喬恩被爆喜訊已非第一次，她日前就屢次被指變胖，甚至遭指小腹隆起、疑似有孕，讓陳喬恩很無奈，對此，陳喬恩日前還意有所指在網上發文：「美食太多，盡情享用，我在休假 168減肥法安排上」。

(中時新聞網)