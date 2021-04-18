去年11月因牛肉麵、統編風波請辭的行政院前發言人丁怡銘，被爆回鍋政院，擔任有給職顧問。行政院已證實此事，丁怡銘每月薪水實領約11萬餘元。常在臉書評論時事的藥師林士峰指出，民進黨政府又再一次詮釋，下台負責只是為了避風頭。
丁怡銘去年公開指控，北市牛肉麵節冠軍店使用含有萊劑的牛肉，遭點名的皇家傳承牛肉麵貼出檢驗報告打臉；丁怡銘為此急忙致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵補救，卻被發現收據上竟打上行政院的統編，被質疑要以公務預算報帳。
針對丁怡銘此次回鍋，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌聘丁怡銘為顧問，主要是借重丁怡銘在政策研究與宣傳的專業領域，盼能提供其相關諮詢意見，協助政策研究與溝通事宜。更提到蘇揆期待丁怡銘在經歷先前事件後，記取教訓，積極任事，善盡政策幕僚的職責，襄助各項政務的推動。
藥師林士峰18日在臉書指出，民進黨政府又再一次詮釋，下台負責只是為了避風頭，以避開輿論抨擊的壓力，等幾個月風頭一過，沒人討論爭議事件之後，自然會再度重用、甚至高升。
網友回應說：「想一想這套路好像也發生過...XD」、「肥水不落外人田。」、「這就是民進黨sop，真的有人對這個結果感到意外？」、「民進黨不意外。」、「早就知道下台只是演戲而已，顏色對了，做什麼都是對的。」
(中時新聞網)
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