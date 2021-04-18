小煜（左）今擔任演唱會嘉賓，在台上露出健壯腹肌。（吳松翰攝）

小煜（左）今擔任演唱會嘉賓，在台上露出健壯腹肌。（吳松翰攝）

李玖哲18日「讚聲演唱會」第2場，獻唱〈Lonely〉前，他提起已好幾個月沒見到老婆相馬茜：「這段時間，雖然在外面跟朋友一起很開心，但到家還是會寂寞，一直抱著枕頭假裝是我老婆。」他昨晚首場邀女粉絲上台時放送福利，對方雙手緊貼他胸肌，全場暴動，事後傳到人在日本的相馬茜耳中，透過視訊虧李玖哲「被摸ㄋㄟㄋㄟ很爽吧」。

李玖哲與相馬茜結婚7年非常恩愛，小兩口因疫情無奈分隔台日兩地，每天靠視訊維繫感情，他這次開唱，相馬茜貼心要他別打電話給她，希望他好好保護嗓子，但李玖哲黏老婆，不聽勸堅持每天聯絡，希望疫情緩和後盡快與和老婆團聚。

他昨晚演出結束後失眠、睡不到5個小時，懊悔周杰倫寫給他的〈夏天〉沒唱好，下定決心日後現場演出再也不唱這首歌，前晚演出成了絕響，李玖哲的經紀人笑說：「他很受挫，覺得這首歌的詞實在太多了，杰倫自己拿回去唱可能唱得比較好。」

昨《全明星運動會》首季戰友們到場支持，連日前驚爆婚變的江宏傑也全程力挺，而楊奇煜等人今也同台合唱，讓李玖哲相當感動。結束2場讚聲演唱會後，他下半年將加入《國光幫幫忙》主持陣容，另外還與姚元浩一同主持外景節目《就是這位》，而音樂作品方面，也將推出1至2首新單曲。

(中時 )