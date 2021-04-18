新北一家樂器行老闆發現，一名小男童數度開門偷彈店內的展示吉他，隨後拔腿狂奔，對此，老闆暖心喊話，希望能找到這名小男童，更表示願意免費教他一堂吉他課。(圖擷取自天籟之音音樂藝術中心-中和店臉書)

新北一家樂器行「天籟之音音樂藝術中心」上周公布一段監視器畫面，說明畫面中的男童，多次打開門進入店內偷彈吉他，隨後轉身拔腿狂奔，老闆見狀後大方表示願意免費教男童一堂吉他課，要大家幫忙尋人，沒想到老闆昨(17日)更新貼文，表示已找到男童，曝光超溫馨結局。

樂器行老闆娘10日在臉書社團我是永和人貼出一段影片，表示要尋找畫面中這名目測約5到7歲的男童，起初他蹲在門口觀看吉他好一陣子，過沒多久後他便打開門，快速的撥弄了店內的展示吉他，隨後轉身逃走。老闆娘表示，其實他們看過這名男童很多次，更說看出男童想學習吉他的渴望，更大方表示，希望能找到這名男童，教他一堂免費的吉他課。

皇天不負苦心人，樂器行在15日更新貼文，表示透順利找到男童，起初是透過學校的學務處主任來電聯絡，並說男童奶奶感到很不好意思，說明男童有過動的症狀，他們祖孫倆時常經過樂器行，男童也想進去試彈吉他，但奶奶害怕男童會不小心弄壞樂器，所以一直不允許，因此小男孩才會有偷偷闖進門偷撥吉他一下的行為，老闆聽完後也和對方約時間，「奶奶、主任、小孩都會一起來店裡，謝謝大家的關注與幫忙」。

而就在昨(17日)奶奶帶著男童正式踏入樂器行，老闆也開心發文紀念，「找到可愛偷摸吉他男孩，他今天非常緊張，奶奶也帶著來店裡拜訪」，更感謝各界的協助與幫忙。貼文發出後網友也被這尋人故事感動，「完美又溫馨的結局，太好了」、「很暖心的店，希望有機會去光顧」、「這個社會有您這種老闆，會變得更好」，也有網友被老闆善舉感動，「我可以送他我買的烏克麗麗，買了多年沒彈，算是全新的」。

找到可愛偷摸吉他男孩 (他今天非常緊張) 奶奶也帶著來店裡拜訪 細節就不多說 (背後有故事) ＃謝謝中和國小學務主任協助與陪同 ＃謝謝奶奶也辛苦奶奶 ＃他們真的是澳門人不是澳客唷 ＃也謝謝各家新聞媒體正面報導 ＃老闆為什麼也要馬賽克呢 由天籟之音音樂藝術中心-中和店發佈於 2021年4月17日 星期六

(中時新聞網)