肉包鐵絲毫不能掉以輕心！21歲的李姓女大生，17日下午騎機車行經西屯區台灣大道時，不明原因自撞路旁水泥護墩後，摔進邊坡水溝內，因頭部重創送醫不治；因天色昏暗，該路段人車較少，目擊者供稱李女是自撞後掉落水溝內，沒有與其他人碰撞，研判是未注意車前狀況釀禍。警方指出，全案報請檢察官相驗，家屬無意見開出死亡證明書。

警方說，21歲的李姓女大生，昨天下午5時許要去市區找姊姊，騎機車行經西屯區台灣大道4段5巷時，疑因自撞路旁水泥護墩跌落邊坡水溝內，因當時有名騎士騎在李女後方目擊，立馬打電話報案，經救護車送往中港澄清醫院搶救後，仍因頭部重創傷重不治

警方表示，李女血液中沒有酒精濃度，當時尚未天黑，沒有下雨，地面也無汙漬濕滑等；李女機車有裝設手機，案發後手機仍在手機架上；加上目擊者說，李女是直接撞上水泥護墩後掉落水溝內，未與他人碰撞，研判是未注意車前狀況釀禍，並無與人發生擦撞。

警方指出，經台中地檢署檢察官相驗後，李女家屬對死因沒有意見，開立死亡證明書；死因是車禍導致顱內出血致死，遺體發還家屬辦理後事；警方呼籲騎士騎經該路段應減速小心慢駛。

(中時 )