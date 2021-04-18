女警變蜘蛛人攀爬大樓抓人(影片/戴志揚提供)

高雄刑警大隊獲報，位於苓雅區某棟大樓，疑似有人販賣毒品，16日警方出動埋伏逮人，其中一名女警黃惟妮，身手矯健有如蜘蛛人，徒手爬至大樓3樓外面的橫樑，再從冷氣機縫隙跳進陽台，讓警方順利攻堅，勇氣十足，當天畫面曝光，黃惟妮可愛的外表成為意外亮點。

女警黃惟妮甜美可愛(圖/戴志揚翻攝)

高雄警方為將毒販一網打盡，1月獲報後便開始蒐證，3個多月後見時機成熟，在陳姓嫌犯住處大樓外埋伏時，發現正進行毒品交易，警方隨即衝上去圍捕，未料陳嫌趁機往三樓住處逃跑，並將大門上鎖，此時女警黃惟妮說了一句「學長，我來」，便徒手爬上3樓，跳進陽台。

根據了解，這位勇敢的女警黃惟妮，年僅22歲，3年前從警專畢業，這次逮捕毒販並非黃惟妮首次出攻堅任務，第一次是去年10月，鳥松區發生一起債務糾紛，雙方爆發衝突，甚至有人開槍後逃逸，當時黃惟妮也參與追捕主嫌的攻堅任務。

警方成功逮捕嫌犯(圖/戴志揚翻攝)

警方查扣證物(圖/戴志揚翻攝)

黃惟妮像「蜘蛛人」的臨場反應，讓警方裡應外合，成功逮捕5名嫌犯，獲得同仁讚賞，當天也順利查扣毒品安非他命7包、毒品咖啡包1包、電子磅秤、吸食器、手機等證據，警方也呼籲，如果發現可疑人、事或不明氣味，請勇於向警察機關檢舉。

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(中時新聞網)