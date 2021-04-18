行政院今日證實，去年請辭的前發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。對此，有媒體人坦言，早期國民黨是跟黑幫合作治國，現在民進黨是乾脆把黑幫文化帶進國家治理，基本上就是「用黑幫的方式，在治理這個黨跟國家」。

行政院。（報系資料照）

媒體人18日在臉書粉專「文翔政論」PO文談及丁怡銘回鍋擔任發言人一事，他表示，從民進黨最近5年表現來看，不難看出民進黨是從3大模式來治理中華民國台灣。

第一、派系共治

日本跟台灣的黑道通常都不是單一組織，而是多個幫會堂口組成，最上位會有一個總會、聯盟之類，平時又有各自獨立大小不一的幫派，整體的事務就是各路諸侯集結開會討論，權力分贓。這種經營方式的好處是滲透幅度較廣，不同堂口幫會經營不同地區、生意、扶植人馬，風格理念也相當不同，權力分配公平的話，組織可以很團結，缺點就是一旦內鬥不合，殺得也很兇狠、很殘暴，而民進黨現狀就是如此。

第二、頂罪文化

這也是黑幫特色之一，既然是暴力組織，犯法是肯定的，但組織總不能全部一起進去，或是老大總不能隨便進去蹲吧？所以長期都有頂罪文化，老大犯錯，小弟向警察自首頂罪，進去蹲幾年，出來大大有賞，直升幹部或是自己當老大。

民進黨也是如此，以前的責任政治，是做不好的人下台，現在是出了問題也不覺得是他錯，反正責任扛一扛下臺一鞠躬，過陣子大家忘了這件事，默默安插回來當官，或是找個什麼公司塞個董事給他，不會虧待頂罪的那個人。

三、企業化經營

「文翔政論」續指出，黑幫要長久營運當然不能只靠打打殺殺，打殺是一部份，做生意才是本體，所以當然要以黑養商，以商養黑，當然各國的黑道最後都變成以黑養政，以政養商，以商養黑。民進黨也熟悉此道，很多派系都有自己的財源跟他們自成一個的循環體制，其中最熟此道的無非是現在勢力最龐大的新潮流系，新系不是單純政治團體，而是政商團體。

這三個特色是民進黨黑幫領導的特色，也是藍綠兩黨最大差異，民進黨走黑幫路線，國民黨則是走官僚路線；這會導致在民進黨任官的，開始習慣頂罪文化，因為頂罪可以飛更高，就不顧廉恥是非了；國民黨則是切割文化，犯錯就被冷凍，被當作不認識，久而久之大家都習慣不做不錯，懶得替黨做太多事。

最後，「文翔政論」總結表示，以組織發展來說，這種黑幫治國其實效率特別好，因為夠團結，也有完整的資源循環措施，缺點則是看不到問題所在，因為是非被扭曲了，只要愛黨愛國愛主子，好像什麼事都能幹，當黑道可以，治國可不行。

【民進黨的黑幫政治學】 早期國民黨是跟黑幫合作治國，現在民進黨是乾脆把黑幫文化帶進國家治理。 前行政院發言人丁怡銘回鍋當政院發言人領12萬月薪，他就是當時說冠軍牛肉麵是萊牛，後來還打統編買牛肉麵被抓包的辣個男人，那時候蘇貞昌拎著他去道歉... 由文翔政論發佈於 2021年4月17日 星期六

(中時新聞網)