嘉義市公立、非營利幼兒園日前完成新生登記，登記總人數差5人才達預定招收總人數，但幼幼班幾乎全爆滿，128個名額、有269人登記，中籤率約47.6％，明年預計加開4班；小班、中班有多餘名額，5月初將公告進行二次招生。

根據教育處統計，110學年度共19園41班招收新生，幼幼班共128名招收名額，269名登記；小班共608名招收名額，513名登記。今年幼幼班報名人數提升，中籤率比去年58％還低。

市府教育處長林立生說，越來越多家長希望孩子從幼幼班開始讀起，孩子2歲就可回歸職場，後續在該園繼續直升，所以小班、中班再釋出新生名額，通常會比較少人報名，幼幼班名額會視情況會持續增加，滿足家長需求。

一名雙薪家庭的媽媽說，現在因0－2歲有托嬰中心、3－6歲有幼兒園，2－3歲等於是空窗期，但因家中無人可照顧，只能找保母或送到私幼，負擔增加，因此無論如何都要登記公幼的幼幼班。

嘉義市長黃敏惠表示，提供優質平價及普及的教保服務一直是嘉義市重要的教育政策，考量嘉義市110學年度幼幼班有供不應求的情形，市府規畫111學年度在民族附幼、世賢附幼及復國幼兒園增設幼幼班，以符合家長的需求，讓年輕父母在嘉義市能放心生，安心養。

教育處指出，目前登記人數超過招收名額計有吳鳳幼兒園幼幼班、復國幼兒園小班及幼幼班、幸福幼兒園小班及幼幼班、博愛附幼小班、育人附幼小班、北園附幼中班及幼幼班、嘉北附幼小班、小橘子非營利幼兒園小班、銀河非營利幼兒園混齡班，預計在4月23日起至5月1日止辦理公開抽籤。第一次招生後尚有缺額的班別，將進行第二次招生，請家長留意各園招生資訊。

(中時 )