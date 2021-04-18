駐美代表處政治組組長口譯哥趙怡翔將請辭回台，並傳出有意投入2022年台北市議員議員選舉，引起各界關注。國民黨台北市議員徐巧芯為，目前民進黨內的新潮流和蘇系等派系佔據較大的政治版圖，而英系可能希望透過口譯哥的參選，藉此替英系保住一席議員。

趙怡翔於2016年1月16日蔡英文勝選總統當晚擔任口譯而爆紅，被網友封為「口譯哥」，隨後經歷國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任、外交部長辦公室主任等職，在2019年奉派駐美國代表處一等諮議，以政治組長名義對外。不過，據知情人士向媒體透露，趙怡翔近期已向駐美代表蕭美琴請辭，待在美國事務處理完畢後，很快就會返台投入參選北市議員規畫。

《中天新聞》17日報導，外傳趙怡翔將投入北市議員選戰，徐巧芯指出，新潮流和蘇系的權力版圖是比較大的，而總統蔡英文的人馬其實相對是比較小，「是不是希望透過口譯哥的參選，替英系保持一席的席位？」

政大外交系教授劉德海受訪時也提出質疑，「你不能靠英文好，然後坐這個位置，然後你這個位置實際上不是應該是政務官有的」。

此外，前新北市長朱立倫接受媒體採訪，被問到這個問題時也說，不只趙怡翔這個個案，去清查起來，民進黨政府各體系、國營企業、財團法人都被破壞殆盡，民進黨把這些體系當作政治運作的工具，如果要這樣，應該要訂定體系，不然對認真的外交官是很不公平的。

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(中時新聞網)