買房想增值，通常地理交通位置最重要，一名網友好奇詢問台中嶺東離精密園區及高鐵都超近，往市區的森林公園騎車也只要10分鐘，但為何大家都說買嶺東就是等著被套牢？貼文一出引起熱議，有在地人透露2大致命傷指出，空氣差、離監獄近是讓多數人不敢買的最主要原因。

原PO在網路論壇《PTT》表示，台中南屯區的嶺東離精密園區、台74線及高鐵站都很近，而且騎車到市區的IKEA或文心森林公園都只要10分鐘就可以到，但大家都說買嶺東就是「等著套」，嶺東的房價相較於台中其他區也確實漲很慢，他好奇詢問到底是為什麼？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「空氣差，自住還可以，但別想增值」、「常常一早空氣就是瀰漫垃圾腐臭味」、「離監獄近感覺不舒服」、「中監啊，殺氣太重」、「沒有賣場進駐的關係吧」、「是被高速公路切割的南屯」、「潭子、大雅都贏他，為什麼要住嶺東」、「周遭都是樹跟田」、「太無聊啦，你要娛樂、教育都要往市區跑」。

有在地人分析，嶺東靠近台中文山焚化爐，所以多數人會介意空氣品質較差；此外，南屯區還有台中監獄，相較於其他區，嶺東房價也不便宜，許多人會認為，同樣價錢可以買到更好的地方，而且周遭一堆田什麼都沒有太無聊，娛樂都要往市區跑，相形之下，太平、潭子、大雅還比較熱門。

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(中時新聞網)