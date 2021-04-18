高雄大學工藝與創意設計學系110級畢業成果展《曬》高雄場，17日在新光三越左營店11樓文化會館開幕，包括守護醫護人員安全的改良式針頭收集器、將「入厝」習俗圖像化的懶人包手冊等10數件作品，體現對人文關懷與環境永續重視。

高雄大學藝創系定期舉辦畢業成果展，此屆主題《曬》，寓意學生企盼展現4年學習成果，如炙陽般展現眾人眼前，同時爭取外界曝光機會。

展出作品共有木竹媒材、塑性媒材、金屬媒材、視覺傳達、數位設計、文化產品設計、泥塑結合數位設計等7大類，並鏈結「聯合國永續發展目標（SDGs）」，表達對環境人事物的關心。

高雄大學校長陳月端出席開幕典禮，陳月端勉勵學生，學習與創作過程，艱苦難熬在所難免，但也因此在高大的青春歲月更加刻骨銘心，尤其許多作品闡述海洋生態環保、責任消費生產、健康與福祉等SDGs議題，體現高大學生積極鏈結社會，關心環境不落人後。

文化產品設計組王旭璋作品「Safety Remover」觀察既有針頭收集器不利醫護人員使用現象，激發改良靈感，包括方便拆卸斜角、圓滑舒適的外型，不只卸除更加輕鬆，更能減少針扎風險、降低心理壓力。

視傳組吳芯瑜、陳怡璇共同創作「入厝」，貼心整理該習俗儀式流程圖文手冊，同時佐以儀式必備用品懶人包，兼顧長輩族群堅持傳統、年輕族群視覺化思考的需求。

(中時 )