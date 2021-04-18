國片《聽見歌 再唱》16日上映，導演楊智麟率男女主角馬志翔、Ella（陳嘉樺）勤跑活動宣傳，Ella粉絲後援會在社群主動發起包場活動，以每場300人為目標，成功在台北、台中與高雄集結三場，Ella在17日特別前往台北西門町戲院，熱情與現場500位粉絲們互動。粉絲還特製演唱會規格的應援手幅，和貼心準備面紙，也帶領全場齊跳片中〈拍手歌〉。

Ella已連續3年代言弘道老人基金會，幫助社會的弱勢團體，這次粉絲除了用實際行動力挺偶像，更集資募款做公益，合力捐款給弘道老人基金會，在台中也包了一場給弘道老人基金會的義工們和長輩們觀看，善舉讓她感動大喊「愛你們」。會後Ella趕著跑其他場映後座談，近百名粉絲們熱情包圍，大夥成了一個隊伍在西門町行走，默契喊著口號「聽見歌再唱」為新片做足曝光。

上映首日，Ella所屬經紀公司勁樺娛樂也有包場，邀請工作人員、親友蒞臨觀看，包含圈內好友Selina、Hebe、光良、王彩樺、王子邱勝翊、戴愛玲等，兒子勁寶也來欣賞媽媽主演的電影。Ella更是特別在家鄉包場，給母校麟洛國中、國小的師生們，希望透過電影帶給老師和學生們更正面的力量，也感謝母校的栽培。下個禮拜天（25日）Ella還會南下參與台中、高雄粉絲的包場活動。

(中時 )