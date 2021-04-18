基隆市長林右昌18日參訪華山1914文創園區，作為2021城市博覽會規畫參考。 （基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣文博會以「匯聚相信的力量」貫穿三大展區，基隆市長林右昌18日親自前往華山1914文創園區，他強調，此行是學習之旅，作為2021城市博覽會規畫參考。

林右昌下午率領觀銷處、都發處、文化局等市府團隊同仁，前往華山參訪，由總策展林昆穎導覽，偕同台灣設計研究院長張基義，進入文化概念展區各主題館，會場裡頭附有動態表演、虛擬參拜、精湛工藝展品等，讓大眾能沈浸在虛實互動體驗中。

市府團隊一路參觀，進入到由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀設計的嘉義縣館「照起工」，其策展宗旨主要是想帶領觀眾進入台灣傳統戲劇的彩樓後臺，欣賞嘉義縣「逗鬧熱」的拼場，林右昌也受邀站上其中一項藝術裝置「小舞台」上，感受熱鬧氛圍。

林右昌表示，他每年都會參觀台灣設計展及文博會，而基隆將於10月2日到10月11日舉辦城市博覽會，將規畫3大展區，包括市中心區、舊漁會大樓延伸到和平島，以及海科館連結潮境公園與望海巷廊帶，他說，今天特別和市府團隊到華山參觀，同時學習文博會規畫內容及新概念，將作為設計參考。

(中時 )