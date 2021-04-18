大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，各地陣頭陸續來參拜，表演節目。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，各地陣頭陸續來參拜，非常熱鬧。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，各地陣頭陸續來參拜，表演節目。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，廟埕上各地陣頭陸續來參拜，工作人員、香客們雙手合十，表崇敬之意。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，廟內香客絡繹不絕，不少香客祭禱後，拿著平安信物過火加持神力。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，信眾擠爆大甲街頭。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，信眾擠爆大甲街頭，在鞭炮煙硝瀰漫中，搶鑽轎腳。（黃國峰攝）

大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤表示起駕當天有40萬人參與，9天8夜期間總參與人次有4、500萬人。（黃國峰攝）

大甲媽祖經過9天8夜的遶境行程，18日回鑾鎮瀾宮，媽祖鑾轎繞行大甲街頭，信眾擠爆大街。（黃國峰攝）

大甲媽、白沙屯媽18日凌晨先後抵台中清水，鑾轎所到之處熱鬧非凡，兩大女神最近僅相距5公里，並未相遇。白沙屯媽走西濱快速道路橋下，「粉紅超跑」發威飆回苗栗苑裡，而大甲媽回到大甲市區之後走走停停，繞境四城門街道賜福，預估晚間10點過後才能安座。

大甲媽回鑾適逢休假日，追轎信眾如貪食蛇般一早就綿延超過5公里，各大點心站前人潮洶湧，小吃攤數比往年更多，生意也強強滾。大甲媽鑾轎中午時分跨越大甲溪橋，在信眾簇擁下緩慢返回大甲境內，數百陣頭魚貫遊街獻藝，各地朝聖信眾湧進大甲街頭，熱鬧非凡。

大甲媽鑾轎傍晚6時23分通過水尾橋，接著繞行大甲四城門賜福，鑾轎所到之處萬人空巷，一度寸步難移，鑼鼓喧天，鞭炮更是聲不絕於耳。預估晚間10點過後才能安座，台中市副市長黃國榮將親自恭迎媽祖聖駕安座。

黃國榮表示，連續9天進香遶境看到信眾對於媽祖信仰的「承諾」，沿途信徒奉茶、環保志工主動清掃、醫療志工服務需要的人，互不相識的數萬人彼此幫忙付出，這種超越族群的信仰凝聚力，充分展現台灣人的人情味。

防疫抗旱期間，大甲媽4月9日從鎮瀾宮起駕出發，9天8夜跨越中部沿海四縣市、21個鄉鎮市區、行經170座宮廟，盼驅除瘟疫並早降甘霖。鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤欣慰表示，台灣防疫有成，成為全球唯一能無後顧之憂舉辦地表最大遷徙活動，信徒均相當感動。

鄭銘坤也說，各地10餘萬進香隊伍追隨，有些人參加1天、有些人參加幾小時，9天8夜期間總參與人次有4、500萬人。至於起駕當天有40萬人，回鑾日各大點心站用掉60萬個碗，各團隊發送的口罩也發出100萬片，大甲市區及外環道路均人山人海，鑾轎一度寸步難行。

(中時 )