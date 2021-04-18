被問到如何看待丁怡銘回鍋，台北市長柯文哲直言「我佛慈悲」。

行政院今(18)日證實，去年請辭的前發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元的14職等政院機要顧問。台北市長柯文哲今天出席活動，被媒體問到如何看待丁怡銘回鍋時，他不住說了一句「我佛慈悲」。

丁怡銘去年公開指控，市牛肉麵節冠軍店使用含有萊劑的牛肉，遭點名的皇家傳承牛肉麵貼出檢驗報告打臉，之後丁怡銘為此急忙致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵補救，卻被發現收據上竟打上行政院的統編，被質疑要以公務預算報帳，引起輿論譁然，而他最後也為此事辭職下台，但不料沉寂數月後，他竟然又回鍋行政院擔任顧問。

《中天新聞》報導，柯文哲18日出席第9屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，就在他準備簽到時，有媒體向他提問，怎麼看丁怡銘回任行政院顧問，且月薪有12萬，柯文哲聽到後則回答，「哇，我佛慈悲」。值得一提的是，柯文哲到達現場的時間，剛好與同樣來參加這場活動的衛福部長陳時中錯開，面對媒體詢問，柯文哲直言，「這是人家排的，我準時來啊，主辦單位安排的」。

此外，柯文哲在活動中致詞時表示，如果打了2劑疫苗之後，就不用戴口罩，這樣也是不錯，他更自爆，打完疫苗後隔天雖然有去上班沒錯，但當天晚上也是頭痛發燒，「是我耐力太強？還是乖乖上班」。柯文哲還透露，太太陳佩琪對他說，不想要接種AZ疫苗，想要打其他的疫苗，柯文哲則回應陳佩琪，「隨便你，我不打會變政治事件，我只好乖乖去打」。

(中時新聞網)