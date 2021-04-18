去年7月，「好人理查號」(USS Bonhomme Richard ,LHD-6)的改裝工程用火不慎，整艘軍艦被嚴重損毀，經過評估發現修復成本太高，於是美國海軍在4月14日為舉行了一場相當簡單的退役儀式，之後就匆匆的由拖航送去拆船廠，實在下場淒涼。

美國海軍時報(Navy Times)報導，好人理查號原本的改裝工程進度已到一半了，結果在2020年7月12日，在焊接工程時，噴焰意外點燃了易燃的尼龍材料，再加上軍艦已經卸除了所有的自動滅火系統，整個這場原本規模不大的火災持續擴散，終於一發不可收拾的延燒4天。

「好人理查」的簡單退役儀式。(圖/美國海軍)

火災造成軍艦上層主結構、電氣系統和多數機械設備的嚴重損壞，雖然船艦沒有沉沒的危險，但是美國海軍估計修理成本將花費超過25億美元 ，已經已經沒有修復的價值。

USS Bonhomme Richard (LHD-6) departing San Diego for the last time

拆除這艘軍艦預計將耗資約3000萬美元，資材回收或許可以回收一些成本。

好人理查號的退役典禮在聖地亞哥海軍基地舉行，不向公眾開放，在結束儀式之後，拖船會將它拖送到德州的一個船塢進行拆卸。

(中時新聞網)