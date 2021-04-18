氣象局在臉書分享未來一周天氣，指出下周一、二(19、20日)花東及屏東地區出現零星雨，以及中南部山區會出現午後零星雨。(圖取自報天氣)

舒力基颱風今、明兩天強度發展將達巔峰，氣象局指出，雖舒力基直接影響台灣的機率較低，但要特別留意長浪發生，基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有3公尺以上的浪出現，另外降雨部分還是以迎風面的東半部地區為主，但下周一、二花東及屏東出現零星雨，以及中南部山區會出現午後零星雨。

氣象局今在臉書粉專「報天氣」上指出，舒力基未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，雖然不會直接對台造成影響，但未來一周，受到這位「過客」的影響，基隆北海岸、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門容易有長浪出現，其中基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有3公尺以上的浪出現，需特別注意安全。

至於降雨情形，氣象局表示，下周一、二(19、20日)花東及屏東地區出現零星雨，以及中南部山區會出現午後零星雨，但未來的降雨還是偏迎風面的東半部地區為主，到了下周三降雨範圍會再擴及到北部山區；中南部則是山區午後有局部的短暫陣雨。

此外，氣象局說，下周末 (24日、25日)舒力基颱風遠離，華南的雲系接近台灣附近，各地雲量增加，東北季風也有再增強的趨勢，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲；若水氣再多一些，不排除中南部的平地也有降雨的機會。

(中時新聞網)